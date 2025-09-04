CLUBE CORREIO

Mateus Solano em “O Figurante” e mais atrações culturais

Assinantes do Clube Correio têm acesso a conteúdos exclusivos e descontos de até 50% em eventos selecionados.

Clube Correio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:40

Mateus Solano - O Figuante Crédito: Foto Divulgação

Com a chegada de setembro em Salvador, a cena cultural explode com uma variedade de espetáculos, shows e festivais, prometendo agitar a cidade com opções para todos os gostos. O mês é marcado por estreias de temporadas, teatro, música e espetáculos infantis imperdíveis. Para quem quer aproveitar o melhor da cidade, o Clube Correio oferece descontos exclusivos que garantem acesso especial a uma programação diversificada.

Diversão para a família

Cinderela

O grupo goiano Pinheiro Produções Artísticas traz uma superprodução com 15 cenários e efeitos especiais que recriam a magia do clássico Cinderela. Uma ótima opção para toda a família aproveitar o fim de semana.

Quando: 6 de setembro (sábado) às 16h | 7 de setembro (domingo) às 11h e 16h



Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba



Ingressos: Bilheteria do teatro e Sympla



Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio



20.000 Léguas Submarinas

A Cia Solas de Vento apresenta uma aventura subaquática baseada no clássico de Júlio Verne. O teatro se transforma em um submarino, onde atores e público interagem em uma viagem repleta de projeções, música ao vivo e técnicas circenses.



Quando: 6 de setembro (sábado) às 16h | 7 de setembro (domingo) às 11h



Onde: Teatro Faresi



Ingressos: Ingresso Digital e Bilheteria do teatro



Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio



Celebrações e Festivais

Independência ou Samba

7 de Setembro promete uma grande celebração ao som de samba e pagode com artistas como Filhos de Jorge, Eduardinho Fora da Mídia, No Balanço, Swing do Fora, Omo Obá e Samba Trator. Uma programação de 9 horas de música e brasilidade.

Quando: 7 de setembro (domingo), 13h às 22h



Onde: Casa D’Itália – Av. Sete de Setembro, 1238, Campo Grande



Ingressos: Ticket Maker e Pida



Desconto: 20% para assinantes do Clube Correio



Festival da Cultura Japonesa – Bon Odori

O festival reúne shows, workshops, artes marciais, cultura pop, ciência, robótica e gastronomia japonesa, com experiências para todas as idades, incluindo espaços de espiritualidade, sustentabilidade e bem-estar.

Quando: 5 a 7 de setembro



Ingressos: Ticket Maker



Desconto: 50% para assinantes do Clube Correio



Clube Correio 04/09 1 de 10

Novas Temporadas nos Palcos

Tartufo – O Impostor

A Companhia Os Argonautas apresenta a versão baiana de Molière, satirizando a hipocrisia moral e religiosa. Um espetáculo ágil, com interação com a plateia e música original, celebrando os 25 anos do grupo.

Quando: Sextas-feiras, 5 a 26 de setembro, 20h



Onde: Teatro Módulo



Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro



Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio



Aleluia – Frank Menezes

Frank Menezes revive Aleluia Eulália das Neves, uma dona de casa politicamente incorreta, em uma comédia rasgada, com doses de insanidade doméstica e crítica social.

Quando: 6 de setembro a 1º de novembro, aos sábados às 19h



Onde: Teatro Módulo



Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro



Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio

O Trem que nos Leva

O Grupo de Teatro Minotauro apresenta a história de Fabiano, dramaturgo que revisita sua juventude e encontra inspiração para uma nova peça, em uma narrativa afetiva, nostálgica e cheia de memórias.

Quando: 4 a 21 de setembro – quinta a domingo, às 19h



Onde: Espaço Cultural da Barroquinha



Sessões extras: sábados às 16h (exceto 7/09)



Ingressos: Sympla

Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio



Só neste fim de semana

Jhordan Matheus – Passando de Fase (Tour 2025)

O humorista soteropolitano Jhordan Matheus compartilha histórias, desafios e bastidores de sua carreira, com muita autenticidade e risadas garantidas. Um show intimista que conecta público e artista.

Quando: 5, 6 e 7 de setembro – Sexta às 20h | Sábado e domingo às 19h



Onde: Teatro Jorge Amado



Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio



Grupo Mosayco

O grupo Mosayco apresenta sua fusão de música andaluza, flamenco e brasileira, em uma performance vibrante, que encerra a tournée do grupo na cidade.

Quando: 6 de setembro às 19h

Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca



Ingressos: Sympla

Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

O Figurante – com Mateus Solano

Mateus Solano protagoniza um monólogo sobre a busca de sentido e protagonismo na vida, em uma encenação minimalista que valoriza corpo, voz e mímica, refletindo sobre existência e escolhas.

Quando: 5 a 7 de setembro



Onde: Teatro Faresi

Ingressos: Ingresso Digital



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

