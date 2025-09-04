Mateus Solano em “O Figurante” e mais atrações culturais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:40
Com a chegada de setembro em Salvador, a cena cultural explode com uma variedade de espetáculos, shows e festivais, prometendo agitar a cidade com opções para todos os gostos. O mês é marcado por estreias de temporadas, teatro, música e espetáculos infantis imperdíveis. Para quem quer aproveitar o melhor da cidade, o Clube Correio oferece descontos exclusivos que garantem acesso especial a uma programação diversificada.
Cinderela
O grupo goiano Pinheiro Produções Artísticas traz uma superprodução com 15 cenários e efeitos especiais que recriam a magia do clássico Cinderela. Uma ótima opção para toda a família aproveitar o fim de semana.
20.000 Léguas Submarinas
A Cia Solas de Vento apresenta uma aventura subaquática baseada no clássico de Júlio Verne. O teatro se transforma em um submarino, onde atores e público interagem em uma viagem repleta de projeções, música ao vivo e técnicas circenses.
Independência ou Samba
7 de Setembro promete uma grande celebração ao som de samba e pagode com artistas como Filhos de Jorge, Eduardinho Fora da Mídia, No Balanço, Swing do Fora, Omo Obá e Samba Trator. Uma programação de 9 horas de música e brasilidade.
Festival da Cultura Japonesa – Bon Odori
O festival reúne shows, workshops, artes marciais, cultura pop, ciência, robótica e gastronomia japonesa, com experiências para todas as idades, incluindo espaços de espiritualidade, sustentabilidade e bem-estar.
Tartufo – O Impostor
A Companhia Os Argonautas apresenta a versão baiana de Molière, satirizando a hipocrisia moral e religiosa. Um espetáculo ágil, com interação com a plateia e música original, celebrando os 25 anos do grupo.
Aleluia – Frank Menezes
Frank Menezes revive Aleluia Eulália das Neves, uma dona de casa politicamente incorreta, em uma comédia rasgada, com doses de insanidade doméstica e crítica social.
O Trem que nos Leva
O Grupo de Teatro Minotauro apresenta a história de Fabiano, dramaturgo que revisita sua juventude e encontra inspiração para uma nova peça, em uma narrativa afetiva, nostálgica e cheia de memórias.
Jhordan Matheus – Passando de Fase (Tour 2025)
O humorista soteropolitano Jhordan Matheus compartilha histórias, desafios e bastidores de sua carreira, com muita autenticidade e risadas garantidas. Um show intimista que conecta público e artista.
Grupo Mosayco
O grupo Mosayco apresenta sua fusão de música andaluza, flamenco e brasileira, em uma performance vibrante, que encerra a tournée do grupo na cidade.
O Figurante – com Mateus Solano
Mateus Solano protagoniza um monólogo sobre a busca de sentido e protagonismo na vida, em uma encenação minimalista que valoriza corpo, voz e mímica, refletindo sobre existência e escolhas.
