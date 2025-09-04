Acesse sua conta
Mateus Solano em "O Figurante" e mais atrações culturais

Assinantes do Clube Correio têm acesso a conteúdos exclusivos e descontos de até 50% em eventos selecionados.

  • Foto do(a) author(a) Clube Correio

  • Clube Correio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:40

Mateus Solano - O Figuante Crédito: Foto Divulgação

Com a chegada de setembro em Salvador, a cena cultural explode com uma variedade de espetáculos, shows e festivais, prometendo agitar a cidade com opções para todos os gostos. O mês é marcado por estreias de temporadas, teatro, música e espetáculos infantis imperdíveis. Para quem quer aproveitar o melhor da cidade, o Clube Correio oferece descontos exclusivos que garantem acesso especial a uma programação diversificada.

Diversão para a família

Cinderela
O grupo goiano Pinheiro Produções Artísticas traz uma superprodução com 15 cenários e efeitos especiais que recriam a magia do clássico Cinderela. Uma ótima opção para toda a família aproveitar o fim de semana.

  • Quando: 6 de setembro (sábado) às 16h | 7 de setembro (domingo) às 11h e 16h
  • Onde: Teatro Jorge Amado, Pituba
  • Ingressos: Bilheteria do teatro e Sympla
  • Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio

20.000 Léguas Submarinas 
A Cia Solas de Vento apresenta uma aventura subaquática baseada no clássico de Júlio Verne. O teatro se transforma em um submarino, onde atores e público interagem em uma viagem repleta de projeções, música ao vivo e técnicas circenses.


  • Quando: 6 de setembro (sábado) às 16h | 7 de setembro (domingo) às 11h
  • Onde: Teatro Faresi
  • Ingressos: Ingresso Digital e Bilheteria do teatro
  • Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio

Celebrações e Festivais

Independência ou Samba
7 de Setembro promete uma grande celebração ao som de samba e pagode com artistas como Filhos de Jorge, Eduardinho Fora da Mídia, No Balanço, Swing do Fora, Omo Obá e Samba Trator. Uma programação de 9 horas de música e brasilidade.

  • Quando: 7 de setembro (domingo), 13h às 22h
  • Onde: Casa D’Itália – Av. Sete de Setembro, 1238, Campo Grande
  • Ingressos: Ticket Maker e Pida
  • Desconto: 20% para assinantes do Clube Correio

Festival da Cultura Japonesa – Bon Odori
O festival reúne shows, workshops, artes marciais, cultura pop, ciência, robótica e gastronomia japonesa, com experiências para todas as idades, incluindo espaços de espiritualidade, sustentabilidade e bem-estar.

  • Quando: 5 a 7 de setembro
  • Ingressos: Ticket Maker
  • Desconto: 50% para assinantes do Clube Correio

Clube Correio 04/09

Fank Menezes por Foto Divulgação
20.000 Léguas Submarinas por Foto Divulgação
O Trem que nos Leva por Foto Divulgação
Cinderela por Foto Divulgação
Tartufo - O Impostor por Foto Divulgação
Jhordan Matheus por Foto Divulgação
Atrações Independência ou Samba por Foto Divulgação
Festival Da Cultura Japonesa por Foto Divulgação
Grupo Mosayco por Foto Divulgação
Matheus Solano por Foto Divulgação
1 de 10
Fank Menezes por Foto Divulgação

Novas Temporadas nos Palcos

Tartufo – O Impostor
A Companhia Os Argonautas apresenta a versão baiana de Molière, satirizando a hipocrisia moral e religiosa. Um espetáculo ágil, com interação com a plateia e música original, celebrando os 25 anos do grupo.

  • Quando: Sextas-feiras, 5 a 26 de setembro, 20h
  • Onde: Teatro Módulo
  • Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
  • Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio

Aleluia – Frank Menezes
Frank Menezes revive Aleluia Eulália das Neves, uma dona de casa politicamente incorreta, em uma comédia rasgada, com doses de insanidade doméstica e crítica social.

  • Quando: 6 de setembro a 1º de novembro, aos sábados às 19h
  • Onde: Teatro Módulo
  • Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
  • Desconto: 40% para assinantes do Clube Correio

O Trem que nos Leva
O Grupo de Teatro Minotauro apresenta a história de Fabiano, dramaturgo que revisita sua juventude e encontra inspiração para uma nova peça, em uma narrativa afetiva, nostálgica e cheia de memórias.

  • Quando: 4 a 21 de setembro – quinta a domingo, às 19h
  • Onde: Espaço Cultural da Barroquinha
  • Sessões extras: sábados às 16h (exceto 7/09)
  • Ingressos: Sympla
  • Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

Só neste fim de semana

Jhordan Matheus – Passando de Fase (Tour 2025)
O humorista soteropolitano Jhordan Matheus compartilha histórias, desafios e bastidores de sua carreira, com muita autenticidade e risadas garantidas. Um show intimista que conecta público e artista.

  • Quando: 5, 6 e 7 de setembro – Sexta às 20h | Sábado e domingo às 19h
  • Onde: Teatro Jorge Amado
  • Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
  • Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

Grupo Mosayco
O grupo Mosayco apresenta sua fusão de música andaluza, flamenco e brasileira, em uma performance vibrante, que encerra a tournée do grupo na cidade.

  • Quando: 6 de setembro às 19h
  • Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca
  • Ingressos: Sympla
  • Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

O Figurante – com Mateus Solano
Mateus Solano protagoniza um monólogo sobre a busca de sentido e protagonismo na vida, em uma encenação minimalista que valoriza corpo, voz e mímica, refletindo sobre existência e escolhas.

  • Quando: 5 a 7 de setembro
  • Onde: Teatro Faresi
  • Ingressos: Ingresso Digital
  • Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

Quem quiser aproveitar o melhor da programação cultural de Salvador pode contar com os benefícios do Clube Correio: descontos exclusivos em shows, peças e festivais, além de acesso a conteúdos ilimitados e matérias exclusivas do jornal. A assinatura digital do Clube Correio, custa apenas R$ 7,92 por mês, garantindo, além dos descontos, informação confiável e experiências que deixam qualquer fim de semana ainda mais especial. Clique aqui e assine o Clube Correio.

Clube Correio

