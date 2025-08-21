Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shows e peças de teatro agitam Salvador no fim de semana; veja destaques e descontos

Peças de teatro, shows e novos parceiros: descubra como aproveitar o melhor de Salvador economizando com o Correio

  • Foto do(a) author(a) Clube Correio

  • Clube Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:15

Dos Rosa Crédito: Foto Divulgação

Shows e peças de teatro em destaque em Salvador

Entre os destaques da semana, o público pode conferir "A Origem Dos Rosa, O Show”, que será realizado no domingo (24), na Concha Acústica. A superprodução, com uma hora de duração e classificação livre, traz ao palco uma mistura de música, narrativa, humor e efeitos especiais. Os últimos ingressos estão à venda no Sympla e na Bilheteria do TCA, e assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto.

Ainda no domingo (24), a energia contagiante do samba toma conta do Wet Salvador, a partir das 13h, com “A Maior Roda de Samba do Mundo”. O evento reúne grandes nomes do gênero, como Xande de Pilares, Marvvila, Caju pra Baixo e Thiago Soares. Os ingressos estão disponíveis no site meubilhete.com.br, com o benefício de 50% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Já no sábado (23), o músico Yacoce Simões lança seu audiovisual “Memórias e Afetos” com uma apresentação especial no Teatro SESC Casa do Comércio. O show celebra os 35 anos de carreira do multi-instrumentista com uma jornada musical que une ritmos brasileiros, nordestinos, jazz e MPB. Os ingressos podem ser comprados na Bilheteria do Teatro e no Sympla, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Clube Correio 20/08

Do Outro Lado do Mar por Foto Divulgação
Fanta e Pandora por Foto Divulgação
Atrações AMaior Rosa de Samba do Mundo por Foto Divulgação
Casa Barriga por Foto Divulgação
Dos Rosa por Foto Divulgação
Yacoce Simões por Foto Divulgação
auto-upload por auto-upload
1 de 7
Do Outro Lado do Mar por Foto Divulgação

Descontos em cartaz

Outras atrações permanecem em cartaz com vantagens para o público. O espetáculo “Fanta e Pandora”, em exibição às sextas-feiras e “Casa Barriga”, aos domingos, ambas no Teatro Módulo, seguem com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. A peça “Do Outro Lado do Mar” também oferece o mesmo percentual de desconto e pode ser conferida aos sábados e domingos no Museu de Arte da Bahia.

Novos parceiros do Clube Correio: de tecnologia a serviços

Além da agenda cultural, a semana traz o lançamento de mais de 20 novos parceiros, ampliando as opções para os assinantes. A Aramis, por exemplo, oferece 10% de desconto em suas coleções. Para os entusiastas de tecnologia, a Canon disponibiliza até 30% de desconto em equipamentos e soluções de imagem, enquanto a LG e a Samsung oferecem até 50% e 30% de desconto, respectivamente, em seus produtos.

Os apaixonados por esportes podem contar com 10% de desconto em todo o site da Nike. A loja oficial da Nestlé, Family Nes, também é uma nova parceira, com 12% de desconto. Entre os destaques, a Bravé Auto Clean oferece até 15% de desconto em serviços automotivos e limpeza delivery.

Para informações detalhadas sobre os percentuais de desconto, condições de uso e validade das ofertas, consulte o regulamento completo no site do Clube Correio. As condições podem variar de acordo com o parceiro e a vigência da promoção.

Para conferir todas as opções de lazer e os novos benefícios, os interessados podem acessar o site do Clube Correio. O serviço de vantagens exclusivas reforça o valor da assinatura digital do Correio, que custa R$ 7,92 por mês, e pode acabar saindo de graça com a economia gerada em mais de 110 parceiros fixos, além de shows e espetáculos. A assinatura também oferece acesso a matérias exclusivas, a versão digitalizada do jornal impresso e navegação com menos publicidade. A experiência completa para quem busca um jornalismo de qualidade, cultura e economia.

Mais recentes

Imagem - João Bosco, teatro e descontos: veja a agenda cultural de Salvador

João Bosco, teatro e descontos: veja a agenda cultural de Salvador
Imagem - Programação cultural agita Salvador com shows, espetáculos e até 40% de desconto

Programação cultural agita Salvador com shows, espetáculos e até 40% de desconto
Imagem - Shows e estreia do humor de Porchat em Salvador com ingressos mais baratos

Shows e estreia do humor de Porchat em Salvador com ingressos mais baratos

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
04

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta