Shows e peças de teatro agitam Salvador no fim de semana; veja destaques e descontos

Peças de teatro, shows e novos parceiros: descubra como aproveitar o melhor de Salvador economizando com o Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:15

Dos Rosa Crédito: Foto Divulgação

Shows e peças de teatro em destaque em Salvador

Entre os destaques da semana, o público pode conferir "A Origem Dos Rosa, O Show”, que será realizado no domingo (24), na Concha Acústica. A superprodução, com uma hora de duração e classificação livre, traz ao palco uma mistura de música, narrativa, humor e efeitos especiais. Os últimos ingressos estão à venda no Sympla e na Bilheteria do TCA, e assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto.

Ainda no domingo (24), a energia contagiante do samba toma conta do Wet Salvador, a partir das 13h, com “A Maior Roda de Samba do Mundo”. O evento reúne grandes nomes do gênero, como Xande de Pilares, Marvvila, Caju pra Baixo e Thiago Soares. Os ingressos estão disponíveis no site meubilhete.com.br, com o benefício de 50% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Já no sábado (23), o músico Yacoce Simões lança seu audiovisual “Memórias e Afetos” com uma apresentação especial no Teatro SESC Casa do Comércio. O show celebra os 35 anos de carreira do multi-instrumentista com uma jornada musical que une ritmos brasileiros, nordestinos, jazz e MPB. Os ingressos podem ser comprados na Bilheteria do Teatro e no Sympla, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Descontos em cartaz

Outras atrações permanecem em cartaz com vantagens para o público. O espetáculo “Fanta e Pandora”, em exibição às sextas-feiras e “Casa Barriga”, aos domingos, ambas no Teatro Módulo, seguem com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. A peça “Do Outro Lado do Mar” também oferece o mesmo percentual de desconto e pode ser conferida aos sábados e domingos no Museu de Arte da Bahia.

Novos parceiros do Clube Correio: de tecnologia a serviços

Além da agenda cultural, a semana traz o lançamento de mais de 20 novos parceiros, ampliando as opções para os assinantes. A Aramis, por exemplo, oferece 10% de desconto em suas coleções. Para os entusiastas de tecnologia, a Canon disponibiliza até 30% de desconto em equipamentos e soluções de imagem, enquanto a LG e a Samsung oferecem até 50% e 30% de desconto, respectivamente, em seus produtos.

Os apaixonados por esportes podem contar com 10% de desconto em todo o site da Nike. A loja oficial da Nestlé, Family Nes, também é uma nova parceira, com 12% de desconto. Entre os destaques, a Bravé Auto Clean oferece até 15% de desconto em serviços automotivos e limpeza delivery.



Para informações detalhadas sobre os percentuais de desconto, condições de uso e validade das ofertas, consulte o regulamento completo no site do Clube Correio. As condições podem variar de acordo com o parceiro e a vigência da promoção.