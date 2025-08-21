Shows e peças de teatro agitam Salvador no fim de semana; veja destaques e descontos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:15
Entre os destaques da semana, o público pode conferir "A Origem Dos Rosa, O Show”, que será realizado no domingo (24), na Concha Acústica. A superprodução, com uma hora de duração e classificação livre, traz ao palco uma mistura de música, narrativa, humor e efeitos especiais. Os últimos ingressos estão à venda no Sympla e na Bilheteria do TCA, e assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto.
Ainda no domingo (24), a energia contagiante do samba toma conta do Wet Salvador, a partir das 13h, com “A Maior Roda de Samba do Mundo”. O evento reúne grandes nomes do gênero, como Xande de Pilares, Marvvila, Caju pra Baixo e Thiago Soares. Os ingressos estão disponíveis no site meubilhete.com.br, com o benefício de 50% de desconto para assinantes com Clube Correio.
Já no sábado (23), o músico Yacoce Simões lança seu audiovisual “Memórias e Afetos” com uma apresentação especial no Teatro SESC Casa do Comércio. O show celebra os 35 anos de carreira do multi-instrumentista com uma jornada musical que une ritmos brasileiros, nordestinos, jazz e MPB. Os ingressos podem ser comprados na Bilheteria do Teatro e no Sympla, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio.
Outras atrações permanecem em cartaz com vantagens para o público. O espetáculo “Fanta e Pandora”, em exibição às sextas-feiras e “Casa Barriga”, aos domingos, ambas no Teatro Módulo, seguem com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. A peça “Do Outro Lado do Mar” também oferece o mesmo percentual de desconto e pode ser conferida aos sábados e domingos no Museu de Arte da Bahia.
Além da agenda cultural, a semana traz o lançamento de mais de 20 novos parceiros, ampliando as opções para os assinantes. A Aramis, por exemplo, oferece 10% de desconto em suas coleções. Para os entusiastas de tecnologia, a Canon disponibiliza até 30% de desconto em equipamentos e soluções de imagem, enquanto a LG e a Samsung oferecem até 50% e 30% de desconto, respectivamente, em seus produtos.
Os apaixonados por esportes podem contar com 10% de desconto em todo o site da Nike. A loja oficial da Nestlé, Family Nes, também é uma nova parceira, com 12% de desconto. Entre os destaques, a Bravé Auto Clean oferece até 15% de desconto em serviços automotivos e limpeza delivery.
Para informações detalhadas sobre os percentuais de desconto, condições de uso e validade das ofertas, consulte o regulamento completo no site do Clube Correio. As condições podem variar de acordo com o parceiro e a vigência da promoção.
Para conferir todas as opções de lazer e os novos benefícios, os interessados podem acessar o site do Clube Correio. O serviço de vantagens exclusivas reforça o valor da assinatura digital do Correio, que custa R$ 7,92 por mês, e pode acabar saindo de graça com a economia gerada em mais de 110 parceiros fixos, além de shows e espetáculos. A assinatura também oferece acesso a matérias exclusivas, a versão digitalizada do jornal impresso e navegação com menos publicidade. A experiência completa para quem busca um jornalismo de qualidade, cultura e economia.