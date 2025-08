CLUBE CORREIO

Programação cultural agita Salvador com shows, espetáculos e até 40% de desconto

De Maria Clara & JP a Casa Barriga, programação cultural em Salvador tem opções para toda a família

Clube Correio

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 19:23

Tributo ao rei do Pop Crédito: Divulgação

De homenagens a ícones como Michael Jackson a peças que exploram o universo das infâncias, a agenda cultural da semana em Salvador reserva experiências para todas as idades. Espetáculos infantis, shows, comédias e estreias teatrais compõem a programação em diferentes espaços da cidade. Os ingressos já estão à venda e as apresentações oferecem descontos exclusivos para assinantes com Clube Correio. >

Para quem curte um bom show, o fim de semana será movimentado. No sábado (9), às 19h, a banda Maneva celebra duas décadas de estrada com a turnê “Maneva, 20 anos, Origem” na Concha Acústica. O repertório traz sucessos como “Pisando Descalço” e “Saudades do Tempo” com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio, à venda o Sympla . No domingo (10), às 19h, também na Concha, o cantor Rodrigo Teaser apresenta o consagrado “Tributo ao Rei do Pop”, um espetáculo visual que homenageia Michael Jackson e já passou por mais de 300 cidades. Os ingressos têm 20% de desconto para assinantes com Clube Correio e estão disponíveis no Sympla.>

Além dessas atrações, quem gosta de samba poderá aproveitar no sábado (9), a partir das 15h, o projeto “Flavinho e a CaSamba”, comandado pelo vocalista da banda Pagod’art, no Espaço Novo Estacionamento (ao lado do Barbacoa). Com uma ambientação descontraída e clima de resenha, o evento reúne sambas, sucessos do pagode e convidados especiais. Os ingressos estão à venda no site Meu Bilhete, com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Shows, teatro e cultura para todos os públicos: confira a agenda da semana em Salvador 1 de 6

A criançada também tem programação garantida. O fenômeno do YouTube Maria Clara & JP chega ao Teatro Jorge Amado com o espetáculo musical “Brincar e Imaginar”, no sábado (9), às 15h, e no domingo (10), às 11h e às 15h. A montagem traz os bonecos mais famosos do canal, cenografia colorida, dançarinos e os principais hits da dupla em um show pensado para toda a família. Ingressos à venda no Sympla com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. Já no Teatro Faresi, o clássico Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, ganha nova temporada com montagem do Centro Cultural Ensaio. Com mais de dois anos em cartaz e passagens por diversos espaços culturais de Salvador, o espetáculo retorna aos palcos com sessões nos dias 8, 9, 15 e 16 de agosto, sempre às 20h. A peça propõe uma releitura instigante da história, começando pelo fim — com os personagens já no céu — e reconduzindo o público pelas aventuras de João Grilo e Chicó com ainda mais comicidade e inventividade. A direção é de Fábio Tavares e os ingressos variam entre R$30 e R$80, à venda na plataforma Ingresso Digital. Classificação: livre. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto. >

Ainda no teatro, a estreia do espetáculo infantojuvenil “Casa Barriga” acontece no domingo (10), às 11h, no Teatro Módulo. Com texto poético e sensível, a peça discute valores essenciais a partir da perspectiva das infâncias e segue em cartaz todos os domingos de agosto. Os ingressos estão disponíveis no Sympla com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >