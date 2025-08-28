Agenda cultural em Salvador: teatro infantil, peças e stand-up no fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Clube Correio
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:49
Salvador respira arte, e este fim de semana, que encerra o mês de agosto, a agenda cultural está repleta de opções para todos os gostos e idades. Dos palcos que celebram o teatro infantil com clássicos da literatura, até os shows de stand-up que prometem muitas risadas, a cidade se firma como um polo cultural vibrante. Para quem é assinante Clube Correio, a experiência fica ainda melhor, com descontos especiais que tornam a diversão mais acessível.
O Teatro Jorge Amado e o Teatro Faresi reúnem espetáculos que exploram clássicos da literatura e temas da infância, ideais para o público mirim.
Alice no País das Letras
Em cartaz no Teatro Jorge Amado no sábado (30), às 15h, e no domingo (31), às 11h. A montagem utiliza recursos lúdicos para incentivar a leitura e reforçar valores como amizade e respeito. Assinantes com Clube Correio têm 30% de desconto. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e pelo Sympla.
Grupo Stripulia: O grupo de teatro infantil apresenta duas peças no Teatro Faresi, no domingo (31)
Casa Barriga: O espetáculo da Companhia Novos Novos de Teatro encerra sua temporada no domingo (31), às 11h, no Teatro Módulo.
A peça convida a uma reflexão sobre a maternidade, com música ao vivo e coreografias. Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Assinantes Clube Correio pagam R$ 30. Vendas na bilheteria e Sympla.
Clube Correio 27/08
Para os adultos, a agenda traz peças de drama, espiritualidade e comédia, em diferentes palcos de Salvador.
Do Outro Lado do Mar: A peça segue em cartaz no Museu de Arte da Bahia, com apresentações no sábado (30) e domingo (31), às 19h.
A montagem aborda temas como identidade, solidão e amizade. Ingressos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no Sympla. Assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto.
Um Amor de Renúncia: Estreia no Teatro Faresi com apresentações na sexta (29) e sábado (30), às 20h.
Inspirada no romance de Chico Xavier, a peça narra um amor proibido em meio à Inquisição. Assinantes do Clube Correio garantem 40% de desconto nos ingressos, disponíveis na bilheteria do teatro e no Ingresso Digital.
Ladeira Abaixo - Fábio Rabin: O show de stand-up será apresentado no Teatro Jorge Amado, no domingo (31), em duas sessões, às 18h e 20h.
No espetáculo solo, o comediante aborda a história de um homem que tenta reconquistar a esposa. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.
Ser assinante do Clube Correio vai além dos descontos em eventos culturais. Os benefícios se estendem a mais de 120 parceiros, incluindo lojas, farmácias, cinemas e gás de cozinha. Com uma mensalidade de apenas R$ 7,92, a economia gerada pelos descontos pode compensar o valor investido. Faça parte do Clube clicando aqui.