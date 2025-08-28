CLUBE CORREIO

Agenda cultural em Salvador: teatro infantil, peças e stand-up no fim de semana

Não perca os espetáculos de teatro e os shows que encerram o mês! Saiba onde ir e como economizar até 40% com o Clube Correio.

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:49

Alice no País das letras Crédito: Foto Divulgação

Salvador respira arte, e este fim de semana, que encerra o mês de agosto, a agenda cultural está repleta de opções para todos os gostos e idades. Dos palcos que celebram o teatro infantil com clássicos da literatura, até os shows de stand-up que prometem muitas risadas, a cidade se firma como um polo cultural vibrante. Para quem é assinante Clube Correio, a experiência fica ainda melhor, com descontos especiais que tornam a diversão mais acessível.

Programação Infantil: Fantasia e Clássicos da Literatura

O Teatro Jorge Amado e o Teatro Faresi reúnem espetáculos que exploram clássicos da literatura e temas da infância, ideais para o público mirim.

Alice no País das Letras

Em cartaz no Teatro Jorge Amado no sábado (30), às 15h, e no domingo (31), às 11h. A montagem utiliza recursos lúdicos para incentivar a leitura e reforçar valores como amizade e respeito. Assinantes com Clube Correio têm 30% de desconto. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e pelo Sympla.

Grupo Stripulia: O grupo de teatro infantil apresenta duas peças no Teatro Faresi, no domingo (31)



Chapeuzinho Vermelho : Às 11h, uma adaptação divertida do clássico que aborda amizade, empatia e cooperação.

: Às 11h, uma adaptação divertida do clássico que aborda amizade, empatia e cooperação. Os Três Porquinhos: Às 16h, uma encenação interativa que reforça temas como solidariedade e responsabilidade. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto nos ingressos, disponíveis na bilheteria do teatro e na disponíveis na bilheteria do teatro e na Ingresso Digital

Casa Barriga: O espetáculo da Companhia Novos Novos de Teatro encerra sua temporada no domingo (31), às 11h, no Teatro Módulo.

A peça convida a uma reflexão sobre a maternidade, com música ao vivo e coreografias. Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Assinantes Clube Correio pagam R$ 30. Vendas na bilheteria e Sympla.

Destaques para o Público Adulto

Para os adultos, a agenda traz peças de drama, espiritualidade e comédia, em diferentes palcos de Salvador.

Do Outro Lado do Mar: A peça segue em cartaz no Museu de Arte da Bahia, com apresentações no sábado (30) e domingo (31), às 19h.

A montagem aborda temas como identidade, solidão e amizade. Ingressos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no Sympla. Assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto.

Um Amor de Renúncia: Estreia no Teatro Faresi com apresentações na sexta (29) e sábado (30), às 20h.

Inspirada no romance de Chico Xavier, a peça narra um amor proibido em meio à Inquisição. Assinantes do Clube Correio garantem 40% de desconto nos ingressos, disponíveis na bilheteria do teatro e no Ingresso Digital.

Ladeira Abaixo - Fábio Rabin: O show de stand-up será apresentado no Teatro Jorge Amado, no domingo (31), em duas sessões, às 18h e 20h.

No espetáculo solo, o comediante aborda a história de um homem que tenta reconquistar a esposa. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.

