Odete salva César da cadeia, contorna escândalo e se casa em ‘Vale Tudo’

Vilã está apaixonada por garanhão e vai surpreendê-lo

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:05

Odete amolece coração em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução | TV

Quem diria que um homem conseguiria amolecer o coração de Odete Roitman (Déborah Bloch), mas parece que César (Cauã Reymond) conseguiu tal feito. O garanhão conquistou o coração da vilã conhecida pela postura dura, até mesmo com a família.

Nesta semana, uma das cenas mais improváveis aconteceu: Odete revelou que tem o desejo de casar com César. O gigolô chegou a duvidar do pedido e que Odete estava “brincando”, mas com os olhos marejados, a vilão foi taxativa: “Quer casar comigo, César Ribeiro?”. O ex-amante de Maria de Fátima (Bella Campos) chega a ficar chocado com a atitude da ricaça.

No entanto, a atitude de Odete é apenas o começo. Os dois vão passar por reviravoltas de tirar o fôlego. César e Odete chegam a se casar. No dia da cerimônia, Maria de Fátima envia no celular de todos os convidados uma reportagem que acusa o noivo de ter roubado o quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

A bomba será implantada por ninguém menos que Maria de Fátima, que dará o troco das humilhações que o cafajeste a fez passar. A notícia vai deixar César transtornado. O modelo tentará convencer Olavo (Ricardo Teodoro) a fugir da festa com ele.

Com jeito manipulador, Odete sabe como contornar a situação. A vilã subirá ao altar e usará a lábia para abafar o escândalo. “Essa notícia é falsa! Isso é uma fake news espalhada por gente invejosa. O César é inocente”, defende Odete, mostrando o afeto que sente pelo cafajeste.

A cerimônia segue e os dois finalmente trocam alianças. Ela ainda surpreende o noivo com um carro de luxo.