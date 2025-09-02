Acesse sua conta
Odete salva César da cadeia, contorna escândalo e se casa em ‘Vale Tudo’

Vilã está apaixonada por garanhão e vai surpreendê-lo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:05

Odete amolece coração em 'Vale Tudo'
Odete amolece coração em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução | TV

Quem diria que um homem conseguiria amolecer o coração de Odete Roitman (Déborah Bloch), mas parece que César (Cauã Reymond) conseguiu tal feito. O garanhão conquistou o coração da vilã conhecida pela postura dura, até mesmo com a família.

Odete e César tem primeira noite juntos
Odete e César tem primeira noite juntos
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
