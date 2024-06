POLÍTICA

Jerônimo é vaiado após interromper show de Flávio José em Amargosa

O episódio aconteceu na noite deste domingo (23), quinto dia dos festejos juninos da cidade

Da Redação

Publicado em 24 de junho de 2024 às 15:05

Jerônimo é vaiado em Amargosa Crédito: Reprodução/Youtube

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi vaiado após interromper o show do cantor Flávio José no São João de Amargosa, no Recôncavo baiano. O episódio aconteceu na noite deste domingo (23), quinto dia dos festejos juninos da cidade.

O gestor estadual, o prefeito do município, Júlio Pinheiro (PT), e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, acompanhavam a apresentação do sanfoneiro do palco. Após Flávio José fazer uma breve saudação aos políticos, o público vaiou Jerônimo, que ainda fez corações e acenou para os foliões.

No Instagram, o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, comentou o fato. “Com este péssimo desempenho à frente do governo, será que Jerônimo acreditava que seria aplaudido em Amargosa ou em qualquer outra cidade da Bahia?”, questionou.