MAL SÚBITO

Cantor de forró morre após passar mal em apresentação na Bahia

Gisley Ribeiro se apresentava em um bar de Juazeiro

Maysa Polcri

Publicado em 23 de junho de 2025 às 14:50

Cantor morreu após passar mal no sábado (21) Crédito: Reprodução

O cantor de forró Gisley Ribeiro, de 42 anos, morreu após passar mal durante uma apresentação em um bar na cidade de Juazeiro, na região do Vale do São Francisco, na Bahia. O cantor se apresentava no bar Boteco do Caranguejo, no sábado (21), quando sentiu dor no peito e pausou o show. O velório de Gisley Ribeiro aconteceu no domingo (22). >

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o último show do artista, que começou por volta das 21 horas. Gisley se apresentava normalmente até que comentou no palco que não se sentia bem. De acordo com o portal de notícias local RedeGN, o cantor chegou a dizer que iria ao carro buscar algo e retornaria. >

Uma cliente que estava no bar contou, nas redes sociais, que viu quando o cantor passou mal. "Ele correu para atrás do bar. Foi sozinho para o hospital e a esposa o encontrou no caminho", disse. No Instagram de Gisley Ribeiro, os fãs usaram suas últimas publicações para lamentar a notícia: “Que Jesus receba esse cara incrível com muita luz. Vá em paz”, desejou uma. “Descanse em paz”, escreveu outro. >