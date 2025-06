ELA CRESCEU!

Scheila Carvalho celebra 15 anos da filha com fotos inéditas e declaração

Dançarina homenageou a filha que debutou neste domingo (22)

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles debutou! A dançarina publicou fotos inéditas ao lado de Giulia, que completou 15 anos neste domingo (23), e do marido e se declarou para a herdeira na rede social. No texto emocionante, Scheila falou sobre o sentimento de ver sua pequena crescer. >

"Há 15 anos, o mundo ficou mais bonito com a sua chegada. Mas, na verdade, você já morava em mim muito antes disso… Eu sonhei com você antes mesmo de engravidar, como se a vida já me preparasse para te receber com todo amor que só uma mãe pode sentir. Hoje, vejo essa menina de cabelos cacheados, doce, forte, sensível, com a alma cheia de luz e o coração gigante… e só posso agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de ser sua mãe", escreveu.>