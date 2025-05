SEM GORDURA E SEM MADEIXAS

Magro e... calvo: entenda por que canetas emagrecedoras podem causar queda de cabelo

Perda de peso pode afetar a produção de novos fios

O cabelo volta depois?

A boa notícia é que, na maioria dos casos, a queda de cabelo é reversível após a estabilização do peso e a correção das deficiências nutricionais. O processo de recuperação pode levar de nove meses a um ano, especialmente em pessoas com cabelos longos. No entanto, pacientes com predisposição genética podem não recuperar totalmente a densidade capilar anterior ao uso do medicamento.>