BIZARRO

Influencer denuncia ex ao descobrir que era injetada com Ozempic enquanto dormia: 'Me chamava de gorda'

O alerta veio quando a influenciadora começou a perceber uma perda repentina e significativa de peso

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:29

Debora Dunhill Crédito: Reprodução

A influenciadora Débora Dunhill revelou que foi vítima de uma grave violação por parte do ex-companheiro, que teria aplicado injeções de Ozempic em seu corpo enquanto ela dormia. O caso, segundo ela, ocorreu no início de 2024 e se estendeu por aproximadamente três meses, sem que ela soubesse o que estava acontecendo.>

Em entrevista ao jornal O Globo, Débora explicou que, na época, fazia uso de medicamentos para dormir por conta de crises de ansiedade. O ex-parceiro, ciente disso, teria se aproveitado da situação para administrar o medicamento sem o consentimento dela.>

“Ele sabia que eu dormia profundamente com o remédio, e usou isso para fazer o que queria com o meu corpo”, relatou.>

O alerta veio quando a influenciadora começou a perceber uma perda repentina e significativa de peso, mesmo sem mudanças na alimentação ou rotina. “Não era só sobre aparência, era sobre me controlar, decidir o que eu deveria ser sem me consultar”, desabafou.>