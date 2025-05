BASTIDORES DA TV

Diretora se envolve em nova polêmica nos bastidores da Globo e é acusada de humilhar equipe

Amora Mautner teria xingado cenografistas e maquiadores durante gravações

A diretora Amora Mautner , responsável pela nova novela das 18h da TV Globo, voltou a ser alvo de críticas pelos bastidores da emissora. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a profissional protagonizou cenas de descontrole durante as gravações de Êta Mundo Melhor, folhetim de Walcyr Carrasco, e foi acusada de destratar cenografistas, maquiadores e atores iniciantes . >

O episódio mais recente ocorreu no sábado, 3 de maio. Na ocasião, Amora se irritou ao perceber que uma área sem cenografia, localizada atrás do estúdio, poderia comprometer a continuidade de uma cena ambientada nos anos 1940.>

Testemunhas relataram que a diretora parou as gravações imediatamente e disparou contra a equipe de cenografia. “O que está acontecendo aqui é inadmissível”, esbravejou Amora diante de atores como Rainer Cadete, Monique Alfradique, Eriberto Leão e Bianca Bin.>

Por ser um sábado, o responsável pelo cenário não estava presente, o que forçou a diretora a modificar as marcações da cena para evitar que a falha técnica fosse exposta. Nos bastidores, o episódio foi visto como mais um exemplo do tratamento ríspido e, segundo fontes, humilhante que a diretora costuma adotar com a equipe.>