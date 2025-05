FALOU DEMAIS

Edmundo confessa traição em vídeo criticando presidente do Vasco: 'Posso ser todo errado'

O ex-jogador Edmundo chamou o dirigente de “traidor”, mas confessou ter traído a esposa logo na sequência

O ex-jogador Edmundo confessou ter traído sua esposa durante uma live em seu canal do Youtube. O ex-atleta cometeu a gafe enquanto criticava a postura de Pedrinho, atual presidente do Vasco da Gama e também ex-jogador.>

Edmundo não especifica qual mulher ele já traiu. Mas o jogador manteve um casamento de dez anos com Clarissa Ivalski, com quem tem três filhas. Eles chegaram a romper em 2014, mas foram vistos aos beijos novamente no carnaval de 2015.>