PREMIER LEAGUE

Chelsea x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

A partida será disputada em Stamford Bridge

De olho em uma vaga na próxima edição da Champions League, o Chelsea recebe o Manchester United nesta sexta-feira (16), às 16h15 (de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League 2024/25. A partida será disputada em Stamford Bridge, com transmissão exclusiva no Disney+.>

Onde assistir Chelsea x Manchester United ao vivo

Chelsea

Os Blues ocupam atualmente a 5ª colocação, com 63 pontos, e seguem firmes na disputa por uma vaga na Champions League. Além disso, a equipe comandada por Mauricio Pochettino está na final da Conference League, onde enfrentará o Betis em busca de seu primeiro título continental desde a Champions de 2021/22.>

Manchester United

O Manchester United, atual finalista da Europa League, tenta encerrar uma temporada turbulenta com dignidade na Premier League. O time de Ruben Amorim está apenas na 16ª posição, com 39 pontos, e não vence no torneio nacional desde 16 de março, quando bateu o Leicester por 3 a 0.>