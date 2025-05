SAUDITÃO

Al Nassr x Al Taawoun: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Al Awwal Park, em Riade

Al Nassr e Al Taawoun se enfrentam nesta sexta-feira pela 32ª rodada do Campeonato Saudita 2024/2025. A partida será disputada no Al Awwal Park, em Riade, e promete ser decisiva na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Al Nassr x Al Taawoun ao vivo

Al Nassr

Com o título fora de alcance, o Al Nassr entra em campo focado em garantir um lugar na próxima Liga dos Campeões da Ásia. A equipe está na 3ª colocação com 63 pontos, apenas um a mais que o Al Qadsiah (62) e dois à frente do Al Ahli (61). Após empatar por 3 a 3 com o Al Khlood na última rodada, o time comandado por Stefano Pioli precisa vencer para manter a posição. O técnico terá que lidar com desfalques como o meia Sami Al Najei, mas contará com peças importantes como Mané, Otávio e Cristiano Ronaldo.>