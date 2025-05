INVESTIMENTO FITNESS

Saiba como escolher a esteira ideal para treinar em casa

Educador físico Cesar Lobão explica fatores que ajudam a investir em um equipamento

Com tantos modelos disponíveis no mercado, é fundamental saber o que realmente importa na hora da escolha de uma esteira para treinar em casa. Mais do que design, é preciso considerar potência do motor, espaço disponível e tecnologia integrada. Segundo o educador físico Cesar Lobão, entender esses fatores ajuda a investir em um equipamento que se adapte aos seus objetivos, ofereça segurança e promova treinos eficientes. Confira os principais pontos!>

Pesquisas publicadas no Journal of the American Medical Association (JAMA) e na revista Sports Medicine indicam que a corrida na esteira tem maior gasto calórico e é mais eficaz na redução de gordura corporal total e visceral em comparação com outros aparelhos. Além da queima calórica superior, a esteira oferece benefícios como o fortalecimento do sistema cardiovascular, a redução do estresse e a melhora da qualidade do sono. >