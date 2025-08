CONHEÇA

Multa de trânsito mais cara pode custar até R$ 35 mil

Confira os preço das multas mais caras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Maysa Polcri

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 05:00

Qualquer pessoa pode recorrer de multas aplicadas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Balizador das condutas de quem circula pelas vias no país, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê uma série de regras e punições para quem não respeitar as leis. As multas de trânsito são divididas em quatro categorias: infração leve (R$ 88,38), infração média (R$ 130,16), infração grave (R$ 195,23) e infração gravíssima (R$ 293,47). Achou caro? Saiba que o valor pago por elas pode pesar muito mais no bolso.>

Isso porque algumas penalidades têm o valor multiplicado em até 60 vezes. Este é o caso da multa mais cara prevista no CTB. Ela aparece no artigo 253-A e entrou em vigor em 2016. A infração consiste em organizar movimento que interrompa, restrinja ou perturbe a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. A infração é gravíssima e, ao ser multiplicada por 60, chega a custar R$ 17.608,20. >

A multa pode ser aplicada quando veículos são usados para bloquear a via em manifestações ou eventos, por exemplo. Qualquer bloqueio de via deve ser solicitado ao órgão competente. Em caso de reincidência no período de 12 meses, o valor da multa é aplicado em dobro, chegando a valer R$ 35.360,40, para pessoas físicas ou jurídicas. A pessoa também pode perder o direito de dirigir por um ano. Aos que não são considerados organizadores da paralisação do tráfego, a multa é multiplicada por 20 ao invés de 60 vezes.>

Algumas multas gravíssimas também pesam mais no bolso dos condutores ao serem multiplicadas por dez, como determina o código. É o caso de recusar-se a fazer o teste do bafômetro (artigo 165), disputar corrida (173) e fazer manobra perigosa com o veículo (175), que têm valor de R$2.934,70.>

As multas gravíssimas multiplicadas por cinco, que totalizam R$1.467,35, são: deixar de prestar socorro em acidente com vítima (artigo 176), ultrapassar outro veículo pelo acostamento (202) e fazer ultrapassagem pela contramão (203). Já as infrações de dirigir veículo sem possuir habilitação (162) e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% (218), são algumas que o código define a multiplicação por três. >

As multas gravíssimas multiplicadas por duas vezes são aquelas que custam R$586,94. Alguns exemplos são o ato de dirigir veículo com CNH de categoria diferente (162) e permitir que uma pessoa sem habilitação dirija o seu veículo (164). >