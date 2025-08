TRANSPORTE

Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações; confira horários

Travessia Salvador-Morro de São Paulo permanece operando com conexão

A Travessia Salvador-Mar Grande foi liberada pela Capitania dos Portos e retomou as operações normais às 5h da manhã desta segunda-feira (4) após três dias de serviço suspenso devido ao mau tempo. A informação foi confirmada pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). >

A primeira embarcação, a lancha Joana Angélica, já deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Em Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico da Bahia será no horário habitual, às 6h30. >

Após retomar o atendimento, o sistema passa a operar com seis embarcações com horários de saída de meia em meia hora nos terminais. A previsão é que a última saída de Mar Grande hoje ocorra às 18h e de Salvador, às 19h30.>

Segundo a Astramab, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo permanece operando no sistema semi-terrestre, com conexão em Itaparica, pois as condições de navegação seguem desfavoráveis para o trajeto direto.>