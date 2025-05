FUGIU DO ESTADO

Suspeito de matar pai e filho no sudoeste da Bahia é preso

Homem foi localizado em São Paulo

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2025 às 20:37

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de cometer um duplo homicídio e uma tentativa do mesmo crime foi preso na cidade de Cerqueira César, interior de São Paulo. Os crimes foram cometidos no povoado de Pé de Galinha, zona rural de Vitória da Conquista, Sudoeste da Bahia no ano passado. >

O suspeito foi localizado na última segunda-feira (12) pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, com apoio da Força Tática do 53º Batalhão da Polícia Militar paulista. Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.>

As investigações apontam que o crime foi cometido após um desentendimento entre os envolvidos durante uma transmissão ao vivo em uma rede social, no dia 14 de novembro de 2024. As vítimas, inicialmente identificadas como Joel Barros Silva e Bruno Silva Lima, pai e filho, utilizavam documentos falsos. Posteriormente, constatou-se que seus nomes reais eram Joel Silva Lima e Idalécio Mendes de Oliveira.>

Ambos possuíam antecedentes por homicídio, e um deles estava foragido da Justiça. A terceira vítima, baleada e socorrida ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, fugiu da unidade antes de ser ouvida oficialmente. Em 25 de março de 2024, foi localizada no estado de Minas Gerais, onde também usava documento falso, sendo presa após diligências articuladas entre os estados.>