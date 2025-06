VÍDEO DE BIQUÍNI

Blogueira, mãe e gestora: conheça a prefeita que viralizou ao fazer dança sensual nas redes

Patrícia Alencar acumula 725 mil seguidores no Instagram

A prefeita do município de Marituba (PA), Patrícia Alencar (MDB), viralizou nas redes sociais após postar um vídeo dançando forró de biquíni e ganhou os holofotes da vez. >

A gestora de 37 anos acumula 725 mil seguidores nas redes sociais e costuma compartilhar ações da prefeitura no seu Instagram. >

Ela nasceu em Bodocó, no sertão de Pernambuco, mas se mudou para Marituba há mais de uma década. Chegou a cursar medicina, mas desistiu do curso. >

Em 2020, disputou a sua primeira eleição e foi eleita a primeira mulher a comandar a prefeitura do município. No ano passado foi reeleita com 71,50% dos votos válidos.>