Quem é Cris Samorini? Vice-prefeita ganhou holofotes após vídeo polêmico com prefeito de Vitória

Vice-prefeita de Vitória apareceu em clima de descontração com o prefeito Lorenzo Pazolini em show no Piauí

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de maio de 2025 às 12:59

Quem é Cris Samorini? vice-prefeita ganhou holofotes após vídeo polêmico com prefeito de Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Até poucos dias atrás, Cris Samorini era mais conhecida nos bastidores da política capixaba e no meio empresarial do Espírito Santo. Mas tudo mudou após um vídeo dela ao lado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, viralizar nas redes. As imagens, gravadas durante um show da banda Calcinha Preta no Piauí, mostram os dois em clima de proximidade, o que bastou para gerar especulações e alvoroço, especialmente porque Pazolini é casado com a promotora Paula Almeida. >

A repercussão reacendeu a curiosidade sobre quem é, de fato, Cristhine Samorini. Natural de Vitória, nascida em 6 de outubro de 1978, ela tem 46 anos e construiu uma trajetória de destaque no setor empresarial antes de ingressar na política. Formada em Administração, possui especializações em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).>

Samorini comanda há anos a Grafitusa, a primeira gráfica industrial do Espírito Santo, com mais de um século de atuação. Sob sua gestão, a empresa manteve sua relevância no setor gráfico e industrial, com sede na cidade da Serra.>

Sua atuação institucional também é extensa. Ela foi a primeira mulher a presidir a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), assumindo o posto em 2020 e exercendo a função até 2024, um marco em 65 anos de história da entidade. Também presidiu o Conselho de Administração da Findes e representou o estado em diversas entidades nacionais ligadas à indústria.>

Na área gráfica, liderou o Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (Siges) e atuou como vice-presidente da Abigraf Nacional. Em 2023, passou a integrar a diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) como 1ª diretora financeira, com mandato até 2027.>

Mesmo com o foco na política, Samorini manteve sua imagem discreta até agora. A vice-prefeita de Vitória tem se projetado como uma figura forte no cenário político capixaba, e o envolvimento recente com Pazolini em meio a uma polêmica pública a colocou definitivamente sob os holofotes.>

Enquanto a internet tenta entender os desdobramentos do episódio, o que se sabe é que Samorini representa uma força crescente tanto nos negócios quanto no meio institucional. >