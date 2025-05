FAMOSOS

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne largam tudo e vivem na roça com as filhas: 'desacelerar assusta'

Casal deixou a vida urbana para criar as filhas em meio à natureza e apostam em hospedagem sustentável

A propriedade, localizada a cerca de 1.400 metros de altitude, oferece uma vista privilegiada das montanhas e da floresta. A rotina do casal inclui café da manhã no fogão a lenha, refeições em família e brincadeiras ao ar livre com as meninas. "Nossa escolha de morar no mato tem a ver com qualidade do tempo. Tempo juntos, com o nosso espaço, sem pressa", refletiu Yanna em uma de suas postagens nas redes sociais.>