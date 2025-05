FINALMENTE!

Após quase três anos, Rihanna lança música nova; veja o clipe de 'Friend of Mine'

Single inédito faz parte da trilha sonora de 'Smurfs', que tem previsão de estreia para julho

Rihanna está de volta com Friend of Mine, nova música que faz parte da trilha de Smurfs. A cantora, que dá voz a Smurfette no filme, aparece brevemente no clipe lançado na manhã desta sexta-feira (16). O filme estreia no Brasil dia 17 de julho.>