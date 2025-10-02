Acesse sua conta
Leonardo posta foto com José Leonardo e surpreende: 'Cara do vovô'

Cantor posou com o neto caçula, fruto do relacionamento de Zé Felipe e Virginia

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:04

Leonardo da Costa, da dupla Leandro & Leonardo
Leonardo da Costa, da dupla Leandro & Leonardo

Tal avô tal neto? Leonardo, cantor sertanejo da dupla Leandro & Leonardo, postou uma foto na tarde desta quinta-feira (2) ao lado do neto caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento de seu filho Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca. O registro encantou a web e surpreendeu pela semelhança do menino de 1 ano com o avô de 62 anos. 

Na imagem compartilhada no Instagram, o pequeno apareceu com a boca toda suja de açaí, sendo carregado por Leonardo no colo. “Oi, meu povo”, escreveu o artista. Nos comentários, os fãs destacaram a fofura da criança e a semelhança entre os dois. “Zé Leonardo é a cópia do vovô Léo”, disse uma. “Oh, modeus! Bigode de açaí?”, afirmou outra. "Eu sou a cara do vovô kkkk e quando eu tô com ele é só alegria", disse um terceiro, escarnando a criança. 

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

José Leonardo completou seu primeiro aninho no último dia 9 de setembro. Para comemorar, Zé Felipe e Virginia prepararam uma festa com o tema rural. Além disso, o ex-casal batizou o menino minutos antes da celebração.

“Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor!! Sua família te ama demais”, escreveu a influenciadora ao compartilhar os cliques do aniversário.

José Leonardo é o caçula de Virginia e Zé Felipe, que também são pais de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2.

