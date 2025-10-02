É HOJE!

Com volta de Leonardo, família Roitman encurrala Odete; veja o que acontece depois

No capítulo desta quinta-feira (2), família tem acerto de contas com a vilã

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:11

Odete será confrontada pela família Crédito: Reprodução | Globo

O capítulo de “Vale Tudo” desta quinta-feira (2) promete! Após descobrir que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) está vivo, Heleninha (Paolla Oliveira) vai levar a família a ter um acerto de contas com Odete (Déborah Bloch), que deu o primogênito como morto e ainda colocou a culpa do acidente que deixou o rapaz numa cadeira de rodas na própria filha.

Após Leonardo ser levado para a mansão de Celina (Malu Galli), a família se reunirá para colocar Odete contra a parede, principalmente Heleninha, que esteve durante todos os anos com problemas relacionados ao alcoolismo e se culpando pela morte do irmão.

Com leucemia, Afonso (Humberto Carrão) descobrirá que pode se decepcionar outra vez com a mãe, sendo possível ser o fim da picada, até porque por todo esse tempo a vilã sabia que Leonardo era compatível e poderia salvar sua vida de Afonso com o transplante de medula, mas preferiu continuar guardando o segredo.

A dona da TCA terá que explicar aos filhos como e por que manteve o herdeiro escondido por todos esses anos, e ainda como Ana Clara (Samantha Jones) e Nise (Teca Pereira) entraram na história.