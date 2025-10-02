Com volta de Leonardo, família Roitman encurrala Odete; veja o que acontece depois

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:11
O capítulo de “Vale Tudo” desta quinta-feira (2) promete! Após descobrir que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) está vivo, Heleninha (Paolla Oliveira) vai levar a família a ter um acerto de contas com Odete (Déborah Bloch), que deu o primogênito como morto e ainda colocou a culpa do acidente que deixou o rapaz numa cadeira de rodas na própria filha.
Odete Roitman e Leonardo
Após Leonardo ser levado para a mansão de Celina (Malu Galli), a família se reunirá para colocar Odete contra a parede, principalmente Heleninha, que esteve durante todos os anos com problemas relacionados ao alcoolismo e se culpando pela morte do irmão.
Com leucemia, Afonso (Humberto Carrão) descobrirá que pode se decepcionar outra vez com a mãe, sendo possível ser o fim da picada, até porque por todo esse tempo a vilã sabia que Leonardo era compatível e poderia salvar sua vida de Afonso com o transplante de medula, mas preferiu continuar guardando o segredo.
A dona da TCA terá que explicar aos filhos como e por que manteve o herdeiro escondido por todos esses anos, e ainda como Ana Clara (Samantha Jones) e Nise (Teca Pereira) entraram na história.
A descoberta não só expõe de uma vez as maldades de Odete, como também desestabiliza o clã dos Roitman, fazendo com que Afonso se afaste da família e rompa de uma vez com a mãe.