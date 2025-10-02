Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com volta de Leonardo, família Roitman encurrala Odete; veja o que acontece depois

No capítulo desta quinta-feira (2), família tem acerto de contas com a vilã

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:11

Odete será confrontada pela família
Odete será confrontada pela família Crédito: Reprodução | Globo

O capítulo de “Vale Tudo” desta quinta-feira (2) promete! Após descobrir que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) está vivo, Heleninha (Paolla Oliveira) vai levar a família a ter um acerto de contas com Odete (Déborah Bloch), que deu o primogênito como morto e ainda colocou a culpa do acidente que deixou o rapaz numa cadeira de rodas na própria filha.

Odete Roitman e Leonardo

Odete Roitman e Leonardo por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman e Leonardo por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman e Leonardo por Reprodução/TV Globo
Leonardo viveu anos debilitado e foi escorraçado pela mãe por Reprodução
Odete surta ao descobrir farsa de Leonardo em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Odete Roitman e Leonardo por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha expõe Odete diante da família nesta quinta (2)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha expõe Odete diante da família nesta quinta (2)

Imagem - Quem era Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'? Descubra a diferença no remake da Globo

Quem era Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'? Descubra a diferença no remake da Globo

Após Leonardo ser levado para a mansão de Celina (Malu Galli), a família se reunirá para colocar Odete contra a parede, principalmente Heleninha, que esteve durante todos os anos com problemas relacionados ao alcoolismo e se culpando pela morte do irmão.

Com leucemia, Afonso (Humberto Carrão) descobrirá que pode se decepcionar outra vez com a mãe, sendo possível ser o fim da picada, até porque por todo esse tempo a vilã sabia que Leonardo era compatível e poderia salvar sua vida de Afonso com o transplante de medula, mas preferiu continuar guardando o segredo.

A dona da TCA terá que explicar aos filhos como e por que manteve o herdeiro escondido por todos esses anos, e ainda como Ana Clara (Samantha Jones) e Nise (Teca Pereira) entraram na história.

A descoberta não só expõe de uma vez as maldades de Odete, como também desestabiliza o clã dos Roitman, fazendo com que Afonso se afaste da família e rompa de uma vez com a mãe.

Leia mais

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre o hipopótamo 

7 curiosidades interessantes sobre o hipopótamo 

Imagem - 3 dicas para criar um quarto infantil atemporal

3 dicas para criar um quarto infantil atemporal

Imagem - 7 dicas para fortalecer a intimidade no relacionamento

7 dicas para fortalecer a intimidade no relacionamento

Mais recentes

Imagem - Prefeito publica foto só de cueca no aniversário e viraliza nas redes sociais

Prefeito publica foto só de cueca no aniversário e viraliza nas redes sociais
Imagem - Boletim médico revela estado de Hungria após suspeita de intoxicação por metanol

Boletim médico revela estado de Hungria após suspeita de intoxicação por metanol
Imagem - Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
01

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
02

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel
03

O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
04

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia