NOVELA DAS 9

Quem era Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'? Descubra a diferença no remake da Globo

Personagem de Guilherme Magon ganhou destaque na releitura, mas em 1988 a história era bem diferente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:37

Leonardo retornará para a família em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

O ator Guilherme Magon tem chamado atenção na nova versão de Vale Tudo. Ele interpreta Leonardo, o filho secreto de Odete Roitman (Debora Bloch) que, após anos escondido, finalmente teve sua existência revelada na trama. Desde a cena em que o rapaz sofre uma crise nervosa, demonstrando ainda ter consciência do que acontece ao seu redor, Magon tem recebido elogios pela entrega e emoção.

Mas afinal, quem era Leonardo na versão original de 1988?

Na primeira exibição da novela, Leonardo nunca apareceu em cena. O personagem era apenas citado como parte do passado de Odete. Assim como na releitura, ele também era irmão gêmeo de Heleninha (Renata Sorrah na época, hoje vivida por Paolla Oliveira). Os dois sofreram um acidente de carro quando ela estava alcoolizada. Porém, na trama escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Leonardo realmente morreu no acidente e não teve participação direta na história.

Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo" 1 de 14

Já na adaptação de Manuela Dias, a autora decidiu mudar esse destino: Leonardo sobreviveu ao acidente, mas ficou tetraplégico. Para manter as aparências de uma família perfeita, Odete forjou sua morte e o escondeu em uma casa no Rio de Janeiro, sob os cuidados de Nice (Teca Pereira) e depois de Ana Clara (Samantha Jones). Essa reviravolta fez dele o grande segredo da vilã, trazendo novas tramas e emoções inéditas em relação ao folhetim de 1988.