NOVELAS

Leonardo sofre convulsão e coloca em risco transplante para salvar vida de Afonso em 'Vale Tudo'

O quadro de saúde do personagem gera dúvidas sobre sua capacidade de seguir com a doação

Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:44

retorno de Leonardo abala a mansão Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela Vale Tudo segue intensificando os dramas familiares e, no capítulo previsto para esta quinta-feira (2), uma reviravolta ameaça a vida de Afonso (Humberto Carrão). O triatleta descobre que sua mãe, Odete Roitman (Débora Bloch), sabia que Leonardo (Guilherme Magon) era compatível para a doação de medula óssea, mas escondeu a informação durante anos. A revelação abala ainda mais a relação entre mãe e filho, levando Afonso a romper de vez com a empresária.

Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo" 1 de 14

A esperança da família parecia estar na compatibilidade de Leonardo, mas o plano sofre um revés quando o cadeirante enfrenta convulsões e desmaios. O quadro de saúde do personagem gera dúvidas sobre sua capacidade de seguir com a doação, deixando todos em alerta para o risco de Afonso não resistir até que o procedimento seja realizado.

Apesar do susto, os exames iniciais confirmam que Leonardo pode ajudar o irmão. No entanto, uma nova crise antes do transplante adia o procedimento, aumentando a aflição de Solange (Alice Wegmann) e de toda a família. Em meio ao desespero, uma alternativa inesperada surge: os gêmeos de Solange podem oferecer as células-tronco do sangue do cordão umbilical, aumentando as chances de recuperação de Afonso.