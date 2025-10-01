Leonardo sofre convulsão e coloca em risco transplante para salvar vida de Afonso em 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:44
A novela Vale Tudo segue intensificando os dramas familiares e, no capítulo previsto para esta quinta-feira (2), uma reviravolta ameaça a vida de Afonso (Humberto Carrão). O triatleta descobre que sua mãe, Odete Roitman (Débora Bloch), sabia que Leonardo (Guilherme Magon) era compatível para a doação de medula óssea, mas escondeu a informação durante anos. A revelação abala ainda mais a relação entre mãe e filho, levando Afonso a romper de vez com a empresária.
Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo"
A esperança da família parecia estar na compatibilidade de Leonardo, mas o plano sofre um revés quando o cadeirante enfrenta convulsões e desmaios. O quadro de saúde do personagem gera dúvidas sobre sua capacidade de seguir com a doação, deixando todos em alerta para o risco de Afonso não resistir até que o procedimento seja realizado.
Apesar do susto, os exames iniciais confirmam que Leonardo pode ajudar o irmão. No entanto, uma nova crise antes do transplante adia o procedimento, aumentando a aflição de Solange (Alice Wegmann) e de toda a família. Em meio ao desespero, uma alternativa inesperada surge: os gêmeos de Solange podem oferecer as células-tronco do sangue do cordão umbilical, aumentando as chances de recuperação de Afonso.
Com a saúde do triatleta cada vez mais frágil e os segredos de Odete vindo à tona, o público acompanha momentos decisivos que prometem mexer com o futuro dos personagens e manter a novela em clima de forte suspense.