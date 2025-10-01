Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:01
No capítulo desta quarta-feira (1º) de Vale Tudo, os segredos envolvendo Leonardo e a influência de Odete Roitman continuam movimentando a trama. Maria de Fátima (Bella Campos) alerta César (Cauã Reymond) sobre os perigos de mexer com Odete, deixando-o assustado com a forma como a bilionária se refere ao filho de Heleninha (Renata Sorrah).
Preocupada com a própria segurança, Maria de Fátima procura Raquel (Taís Araújo) e pede abrigo para a mãe, temendo que a ambição e os segredos de Odete possam colocar sua vida em risco. A tensão promete aumentar, e quem ousar desafiar Odete deve ficar atento.
Reencontro da família Roitman com Leonardo
O capítulo também mostra que Heleninha manda Celina reunir toda a família para revelar que Leonardo está vivo, trazendo novos conflitos e revelações que podem mudar os rumos da história.