Resumo de ‘Vale Tudo’: retorno de Leonardo abala a mansão Roitman nesta quarta (1º)

Maria de Fátima teme Odete e pede abrigo a Raquel; segredos de Leonardo geram tensão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:01

retorno de Leonardo abala a mansão Roitman
retorno de Leonardo abala a mansão Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (1º) de Vale Tudo, os segredos envolvendo Leonardo e a influência de Odete Roitman continuam movimentando a trama. Maria de Fátima (Bella Campos) alerta César (Cauã Reymond) sobre os perigos de mexer com Odete, deixando-o assustado com a forma como a bilionária se refere ao filho de Heleninha (Renata Sorrah).

Preocupada com a própria segurança, Maria de Fátima procura Raquel (Taís Araújo) e pede abrigo para a mãe, temendo que a ambição e os segredos de Odete possam colocar sua vida em risco. A tensão promete aumentar, e quem ousar desafiar Odete deve ficar atento.

Reencontro da família Roitman com Leonardo

1 de 7
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo

O capítulo também mostra que Heleninha manda Celina reunir toda a família para revelar que Leonardo está vivo, trazendo novos conflitos e revelações que podem mudar os rumos da história.

tv Globo Novelas Vale Tudo

