Ernesto sequestra Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (2)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00
O capítulo desta quinta-feira (2) de Êta Mundo Melhor! promete momentos de tensão e intrigas entre os personagens. Candinho desperta ao lado de Zulma em seu quarto, tomado pelo desespero. Paixão declara que Ernesto será o único herdeiro de sua fortuna, enquanto Sônia demonstra arrependimento por ter passado a noite com Quincas.
Ernesto aproveita a riqueza de Paixão e compra roupas e um carro novo, mostrando-se cada vez mais audacioso. Celso convida Estela para um passeio de barco, mas o momento tranquilo é abalado quando Dita ouve Ernesto falando mal de seu padrinho para Mirtes e repassa a informação para Estela.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
No meio do passeio, Sandra teme ter sido reconhecida por Araújo enquanto caminha pela rua, aumentando o clima de tensão. Aproveitando uma distração de Celso e Anabela, Ernesto sequestra Estela, deixando o futuro da trama ainda mais imprevisível.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com programação sujeita a alterações.