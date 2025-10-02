NOVELA DAS 6

Ernesto sequestra Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (2)

Revelações, conspirações e reviravoltas que podem mudar o destino dos personagens na trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00

Estela é sequestradaem Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (2) de Êta Mundo Melhor! promete momentos de tensão e intrigas entre os personagens. Candinho desperta ao lado de Zulma em seu quarto, tomado pelo desespero. Paixão declara que Ernesto será o único herdeiro de sua fortuna, enquanto Sônia demonstra arrependimento por ter passado a noite com Quincas.

Ernesto aproveita a riqueza de Paixão e compra roupas e um carro novo, mostrando-se cada vez mais audacioso. Celso convida Estela para um passeio de barco, mas o momento tranquilo é abalado quando Dita ouve Ernesto falando mal de seu padrinho para Mirtes e repassa a informação para Estela.

No meio do passeio, Sandra teme ter sido reconhecida por Araújo enquanto caminha pela rua, aumentando o clima de tensão. Aproveitando uma distração de Celso e Anabela, Ernesto sequestra Estela, deixando o futuro da trama ainda mais imprevisível.