Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nicole Bahls vive romance com jogador do Flamengo, diz revista

Apresentadora teria confidenciado romance aos amigos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:25

Nicole Balhs teria iniciado um affair com jogador do Flamengo
Nicole Balhs teria iniciado um affair com jogador do Flamengo Crédito: Reprodução | Instagram

Parece que o amor chegou para Nicole Bahls, de 40 anos. A influenciadora está vivendo um romance com o jogador de futebol Samuel Lino, de 25.

Hoje ele integra a equipe do Flamengo, time que se tornou tetracampeão da Taça Libertadores da América no último sábado (29).

Nicole Balhs

Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
1 de 8
Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram

A apresentadora, que foi uma das participantes da Dança dos Famosos 2025, estava entre os convidados em uma das comemorações do título no domingo (30).

Uma fonte próxima a Nicole confirmou à revista Quem que ela estava na festa. Segundo o veículo de comunicação, o envolvimento com o atleta é recente e os dois começaram a ficar juntos há cerca de um mês.

A modelo já teria confidenciado a amigos que vivem a fase de "estamos nos conhecendo melhor".

Nicole Bahls não assume um relacionamento desde o término do noivado com o empresário Marcelo Viana. O casal terminou no início de fevereiro de 2025, após quase quatro anos de uma relação marcada por idas e vindas.

Leia mais

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Imagem - Bolo de Natal: 3 receitas caseiras deliciosas

Bolo de Natal: 3 receitas caseiras deliciosas

Imagem - Queimadura de sol: 7 dicas para proteger a sua pele

Queimadura de sol: 7 dicas para proteger a sua pele

Mais recentes

Imagem - ‘Uma prostituta que esquartejou seu pai’: filha de Elize Matsunaga descobriu quem é a mãe da pior forma

‘Uma prostituta que esquartejou seu pai’: filha de Elize Matsunaga descobriu quem é a mãe da pior forma
Imagem - Sem mover um músculo: imaginar que está se exercitando pode te deixar mais forte sem atividade física

Sem mover um músculo: imaginar que está se exercitando pode te deixar mais forte sem atividade física
Imagem - Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’
03

Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas