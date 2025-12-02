Nicole Bahls vive romance com jogador do Flamengo, diz revista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:25
Parece que o amor chegou para Nicole Bahls, de 40 anos. A influenciadora está vivendo um romance com o jogador de futebol Samuel Lino, de 25.
Hoje ele integra a equipe do Flamengo, time que se tornou tetracampeão da Taça Libertadores da América no último sábado (29).
Nicole Balhs
A apresentadora, que foi uma das participantes da Dança dos Famosos 2025, estava entre os convidados em uma das comemorações do título no domingo (30).
Uma fonte próxima a Nicole confirmou à revista Quem que ela estava na festa. Segundo o veículo de comunicação, o envolvimento com o atleta é recente e os dois começaram a ficar juntos há cerca de um mês.
A modelo já teria confidenciado a amigos que vivem a fase de "estamos nos conhecendo melhor".
Nicole Bahls não assume um relacionamento desde o término do noivado com o empresário Marcelo Viana. O casal terminou no início de fevereiro de 2025, após quase quatro anos de uma relação marcada por idas e vindas.