MUDANÇA CORPORAL

MC Binn desabafa após perder 50 kg: 'Não estou satisfeito'

Ex-BBB está dedicado à rotina de treino e alimentação

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20:41

MC Binn Crédito: Reprodução

O funkeiro MC Binn está mais dedicado do que nunca, mas o seu objetivo ainda não foi atingido. O famoso perdeu 50 kg nos últimos dois anos e está seguindo uma rotina pesada de treinos, além de uma alimentação controlada. Em entrevista a Gshow, o ex-BBB garantiu que ainda não está satisfeito e explicou o motivo.

“Claro que eu não estou satisfeito, não estou do jeito que eu queria estar. Mas lutar contra obesidade é muito difícil e é todo dia”, afirmou. MC Binn também falou sobre o bullying que sofreu ao longo da vida: “Eu já sofri muito. Existem piadas e brincadeiras que são muito sem graça”.

Segundo ele, mesmo após a grande perda de peso, a dificuldade com a própria imagem é grande. “Tenho dificuldade de me ver magro, de olhar no espelho e sentir que estou evoluindo”, contou o artista, que explicou que ainda escolhe roupas maiores porque não percebe a mudança física.

No início do ano, MC Binn chegou a 130 kg, no entanto, a partir fevereiro, ele adotou uma rotina mais rígida com acompanhamento nutricional. Na parte dos exercícios, o funkeiro combina musculação com futebol, esporte que tem praticado quase diariamente. “Eu gosto de treinar pesado”, garantiu.