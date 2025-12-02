Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Binn desabafa após perder 50 kg: 'Não estou satisfeito'

Ex-BBB está dedicado à rotina de treino e alimentação

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20:41

MC Binn
MC Binn Crédito: Reprodução

O funkeiro MC Binn está mais dedicado do que nunca, mas o seu objetivo ainda não foi atingido. O famoso perdeu 50 kg nos últimos dois anos e está seguindo uma rotina pesada de treinos, além de uma alimentação controlada. Em entrevista a Gshow, o ex-BBB garantiu que ainda não está satisfeito e explicou o motivo. 

“Claro que eu não estou satisfeito, não estou do jeito que eu queria estar. Mas lutar contra obesidade é muito difícil e é todo dia”, afirmou. MC Binn também falou sobre o bullying que sofreu ao longo da vida: “Eu já sofri muito. Existem piadas e brincadeiras que são muito sem graça”.

MC Binn

MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Bin por Reprodução/ Redes Sociais
MC Bin por Reprodução/ Globoplay
Davi e MC Bin por Reprodução/TV Globo
1 de 11
MC Binn antes e depois por Reprodução

LEIA MAIS

‘Uma prostituta que esquartejou seu pai’: filha de Elize Matsunaga descobriu quem é a mãe da pior forma

Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

Nicole Bahls vive romance com jogador do Flamengo, diz revista

Segundo ele, mesmo após a grande perda de peso, a dificuldade com a própria imagem é grande. “Tenho dificuldade de me ver magro, de olhar no espelho e sentir que estou evoluindo”, contou o artista, que explicou que ainda escolhe roupas maiores porque não percebe a mudança física.

No início do ano, MC Binn chegou a 130 kg, no entanto, a partir fevereiro, ele adotou uma rotina mais rígida com acompanhamento nutricional. Na parte dos exercícios, o funkeiro combina musculação com futebol, esporte que tem praticado quase diariamente. “Eu gosto de treinar pesado”, garantiu.

O artista ainda revelou que ao final do processo de emagrecimento pretende fazer uma cirurgia plástica. “Quando for operar, é só para dar aquela cereja do bolo… talvez eu opere para fazer aquele ‘grande finale’”, disse. 

Leia mais

Imagem - Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

Virginia pediu afastamento da Grande Rio, afirma coluna

Imagem - Tiago Iorc revela que a mãe pensou em abortá-lo e conta como ideia mudou

Tiago Iorc revela que a mãe pensou em abortá-lo e conta como ideia mudou

Imagem - Cantora Majur abre o coração em reality show de Luana Piovani

Cantora Majur abre o coração em reality show de Luana Piovani

Tags:

Emagrecimento

Mais recentes

Imagem - Veja como é mansão de Gil do Vigor, à venda por mais de R$ 3 milhões

Veja como é mansão de Gil do Vigor, à venda por mais de R$ 3 milhões
Imagem - Wagner Moura é o primeiro latino a vencer como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York

Wagner Moura é o primeiro latino a vencer como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York
Imagem - Portal de renovação: Signos entram em nova etapa de mudanças, decisões e cortes a partir de hoje (2 de dezembro)

Portal de renovação: Signos entram em nova etapa de mudanças, decisões e cortes a partir de hoje (2 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles
02

Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
03

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - 4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)
04

4 signos recebem um impulso poderoso e atraem abundância e sorte hoje (2 de dezembro)