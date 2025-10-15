Acesse sua conta
Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos

Serão averiguadas a possibilidade de contato com adultos desconhecidos, as compras online não autorizadas e as interações potencialmente perigosas. com agentes de inteligência artificial

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:29

Jogador em Taiwan participa das prévias para o Legends World Championship , campeonato mundial de jogos eletrônicos que acontecerá dia 04 de Novembro em Pequim.
Nova faixa etária demanda atenção Crédito: Chandan Khanna/AFP

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou, nesta quarta-feira (15), portaria que aponta que aplicativos e jogos eletrônicos, além dos produtos audiovisuais, também poderão ter classificação indicativa.

Outro anúncio foi a criação de uma nova faixa etária indicativa, a de 6 anos de idade, para filmes, programas e também para os novos itens passíveis de classificação. Até agora, as classificações existentes são livre, 10 anos, 12, 14,16 e 18 anos.

“A portaria que assinamos é especialmente inovadora ao incluir a chamada interatividade digital”, disse o ministro. Ele explicou que, atualmente, a classificação indicativa se baseava apenas em conteúdo que continham sexo, nudez, drogas e violência.

“Mas a partir de agora serão avaliados riscos presentes em jogos eletrônicos, aplicativos de toda espécie à venda nas redes sociais. Serão averiguadas a possibilidade de contato com adultos desconhecidos, as compras online não autorizadas e as interações potencialmente perigosas. com agentes de inteligência artificial”, explicou Lewandowski.

O objetivo, segundo o ministro, é criar mecanismos que contribuam para a construção de um ambiente midiático e digital mais seguro, educativo e respeitoso para as crianças brasileiras.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

