Ex-marido de cantora pede pensão mensal de R$ 1,4 milhão após divórcio

O homem argumentou que abandonou a carreira de médico para casar com a artista e que o valor se justifica porque o casal tinha "um estilo de vida luxuoso e de classe alta"

Flavia Azevedo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:45

Ainda é raro o homem pedir pensão Crédito: Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock

O ex-marido da cantora australiana Sia, 49, está pedindo mais de US$ 250.000 (cerca de R$ 1,4 milhão) em pagamentos mensais de pensão conjugal.

A artista, cujo nome completo é Sia Furler, entrou com um pedido de dissolução de casamento de seu segundo marido, Daniel Bernad, em março. Eles se casaram em 2022 e tiveram seu primeiro filho, Somersault, em 2024.

Mas o casamento terminou devido a “diferenças irreconciliáveis”, de acordo com documentos apresentados por Sia no tribunal de Los Angeles no início deste ano. Na época, ela solicitou a custódia legal e física total da criança, com direitos de visita para Bernad, segundo os documentos judiciais.

Na última sexta-feira (10), o ex-marido solicitou uma soma mensal enorme, argumentando que abandonou sua carreira médica como oncologista radioterápico para ficar com a cantora, de acordo com a CNN.

O homem de 47 anos disse que não tem “fonte de renda” e, portanto, precisa do apoio, além de US$ 300.000 (cerca de R$ 1,6 milhão) em honorários advocatícios e mais US$ 200.000 (R$ 1 milhão) para contabilidade forense.

Os documentos judiciais incluem uma longa declaração de Bernad, na qual ele afirma que ele e a cantora abriram uma clínica de tratamento com cetamina em 2022. No entanto, ele disse que ela retirou o financiamento do empreendimento após o fim do casamento, o que o deixou sem renda.

O processo incluiu detalhes sobre o padrão de vida ao qual o casal estava acostumado.

“Sia e eu vivíamos um estilo de vida luxuoso e de classe alta”, disse Bernad, observando que eles moravam em uma casa de 9.500 pés quadrados em Toluca Lake, em Los Angeles, que ele disse valer cerca de US$ 12,5 milhões (R$ 68 milhões).

“Nunca precisávamos monitorar nossas despesas de vida”, afirmou.

Ele disse que empregavam entre 10 e 12 funcionários em casa, incluindo dois chefs pessoais e dois massagistas, enquanto viajavam com frequência, muitas vezes em jatos particulares.

A CNN entrou em contato com os representantes de Sia e Bernad para comentar.

A cantora foi anteriormente casada com Erik Anders Lang de 2014 a 2017. Ela também já era mãe — e avó — antes de receber Somersault.

Em 2019, ela adotou dois meninos de 18 anos que estavam saindo do sistema de acolhimento, um dos quais se tornou pai em 2020.

