Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-marido de cantora pede pensão mensal de R$ 1,4 milhão após divórcio

O homem argumentou que abandonou a carreira de médico para casar com a artista e que o valor se justifica porque o casal tinha "um estilo de vida luxuoso e de classe alta"

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:45

Manter o essencial com equilíbrio e propósito é a chave para economizar e fazer o dinheiro render (Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock)
Ainda é raro o homem pedir pensão Crédito: Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock

O ex-marido da cantora australiana Sia, 49, está pedindo mais de US$ 250.000 (cerca de R$ 1,4 milhão) em pagamentos mensais de pensão conjugal.

A artista, cujo nome completo é Sia Furler, entrou com um pedido de dissolução de casamento de seu segundo marido, Daniel Bernad, em março. Eles se casaram em 2022 e tiveram seu primeiro filho, Somersault, em 2024.

Mas o casamento terminou devido a “diferenças irreconciliáveis”, de acordo com documentos apresentados por Sia no tribunal de Los Angeles no início deste ano. Na época, ela solicitou a custódia legal e física total da criança, com direitos de visita para Bernad, segundo os documentos judiciais.

Na última sexta-feira (10), o ex-marido solicitou uma soma mensal enorme, argumentando que abandonou sua carreira médica como oncologista radioterápico para ficar com a cantora, de acordo com a CNN.

O homem de 47 anos disse que não tem “fonte de renda” e, portanto, precisa do apoio, além de US$ 300.000 (cerca de R$ 1,6 milhão) em honorários advocatícios e mais US$ 200.000 (R$ 1 milhão) para contabilidade forense.

Os documentos judiciais incluem uma longa declaração de Bernad, na qual ele afirma que ele e a cantora abriram uma clínica de tratamento com cetamina em 2022. No entanto, ele disse que ela retirou o financiamento do empreendimento após o fim do casamento, o que o deixou sem renda.

O processo incluiu detalhes sobre o padrão de vida ao qual o casal estava acostumado.

“Sia e eu vivíamos um estilo de vida luxuoso e de classe alta”, disse Bernad, observando que eles moravam em uma casa de 9.500 pés quadrados em Toluca Lake, em Los Angeles, que ele disse valer cerca de US$ 12,5 milhões (R$ 68 milhões).

“Nunca precisávamos monitorar nossas despesas de vida”, afirmou.

Ele disse que empregavam entre 10 e 12 funcionários em casa, incluindo dois chefs pessoais e dois massagistas, enquanto viajavam com frequência, muitas vezes em jatos particulares.

A CNN entrou em contato com os representantes de Sia e Bernad para comentar.

A cantora foi anteriormente casada com Erik Anders Lang de 2014 a 2017. Ela também já era mãe — e avó — antes de receber Somersault.

Em 2019, ela adotou dois meninos de 18 anos que estavam saindo do sistema de acolhimento, um dos quais se tornou pai em 2020.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

Leia mais

Imagem - PM sob suspeita: Polícia Federal investiga ataques armados contra povo pataxó do sul da Bahia

PM sob suspeita: Polícia Federal investiga ataques armados contra povo pataxó do sul da Bahia

Imagem - Filme brasileiro "Caramelo" chega ao Top 10 da Netflix em quase 70 países

Filme brasileiro "Caramelo" chega ao Top 10 da Netflix em quase 70 países

Imagem - Carolina Dieckmann é mãe solo em drama premiado que estreia em 2026

Carolina Dieckmann é mãe solo em drama premiado que estreia em 2026

Mais recentes

Imagem - Mostra de Cinema Tcheco celebra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em Salvador

Mostra de Cinema Tcheco celebra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em Salvador
Imagem - Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais
Imagem - Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos