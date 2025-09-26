Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chegou ao fim: Karoline Lima confirma término com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

Influenciadora confirmou término e ex-casal já apagou fotos das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:52

Karoline Lima e Léo Pereira se encontraram no Rio de Janeiro
Karoline Lima e Léo Pereira se encontraram no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A influenciadora Karoline Lima e o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, não estão mais juntos. Após quase dois anos de relacionamento, ela confirmou o fim da relação em entrevista exclusiva à coluna de Lucas Pasin nesta sexta-feira (26).

“Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline. Pouco depois da confirmação, os dois começaram a apagar registros do casal no feed do Instagram.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo e Karoline e Militão e Tainá por Reprodução
Karoline Lima e sua filha Cecícilia por Reprodução
Karoline Lima compartilhou 'perrengue chique' com os seguidores por Reprodução
Cecília e Karoline Lima por Reprodução
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

Karoline e Léo se conheceram em setembro de 2023, apresentados por amigos em comum, quando o jogador ainda passava pela separação de Tainá Castro. O namoro foi assumido publicamente no início de 2024, depois de meses de trocas de mensagens pelas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Com câncer terminal, streamer cai em golpe e perde R$ 165 mil destinados ao tratamento durante live

Com câncer terminal, streamer cai em golpe e perde R$ 165 mil destinados ao tratamento durante live

Imagem - Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Antes disso, Karoline enfrentava especulações sobre uma possível reconciliação com o ex Éder Militão, pai de sua filha. Ela chegou a viajar para Madri em novembro de 2023, mas negou ter ficado na casa do jogador. Pouco depois, engatou a relação com Léo, que durou cerca de um ano e meio.

O fim do namoro chama ainda mais atenção porque, após Karoline e Léo assumirem o romance, Tainá Castro e Éder Militão também começaram a se relacionar, completando um quadrado amoroso que seguiu em evidência na mídia ao longo dos últimos meses.

Tags:

Futebol Separação Karoline Lima E léo Pereira

Mais recentes

Imagem - Polêmicas, brigas e turbulência: as polêmicas do namoro de Karoline Lima e Léo Pereira

Polêmicas, brigas e turbulência: as polêmicas do namoro de Karoline Lima e Léo Pereira
Imagem - Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'

Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'
Imagem - 11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro
04

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro