ACABOU

Chegou ao fim: Karoline Lima confirma término com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

Influenciadora confirmou término e ex-casal já apagou fotos das redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:52

Karoline Lima e Léo Pereira se encontraram no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A influenciadora Karoline Lima e o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, não estão mais juntos. Após quase dois anos de relacionamento, ela confirmou o fim da relação em entrevista exclusiva à coluna de Lucas Pasin nesta sexta-feira (26).

“Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline. Pouco depois da confirmação, os dois começaram a apagar registros do casal no feed do Instagram.

Karoline e Léo se conheceram em setembro de 2023, apresentados por amigos em comum, quando o jogador ainda passava pela separação de Tainá Castro. O namoro foi assumido publicamente no início de 2024, depois de meses de trocas de mensagens pelas redes sociais.

Antes disso, Karoline enfrentava especulações sobre uma possível reconciliação com o ex Éder Militão, pai de sua filha. Ela chegou a viajar para Madri em novembro de 2023, mas negou ter ficado na casa do jogador. Pouco depois, engatou a relação com Léo, que durou cerca de um ano e meio.