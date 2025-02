FAMOSOS

Criminosos invadem mansão de Nicole Kidman em Los Angeles

Atriz e o marido, Keith Urban, não estavam no local quando casa foi assaltada

Anna Luiza Santos

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 17:57

Mansão fica em Los Angeles Crédito: Reprodução

A mansão da atriz hollywoodiana Nicole Kidman foi invadida por criminosos nesse final de semana, em Beverly Hills, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A casa luxuosa é avaliada em US$ 4,7 milhões - cerca de R$ 26,7 milhões na cotação atual. >

De acordo com o jornal The Post, a atriz e o marido, Keith Urban, não estavam na residência no momento do crime por ser Dia dos Namorados nos EUA. Testemunhas revelaram que um ladrão quebrou o vidro de uma das janelas para conseguir entrar na mansão.>

Ainda segundo o TMZ, um funcionário do casal chegou à residência minutos depois da invasão, o que fez com que o criminoso fugisse imediatamente do local. Até o momento, nenhuma prisão foi feita e não se sabe o que foi roubado da propriedade.>