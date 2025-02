NEGÓCIO AVANÇADO

Desejado pelo Vitória, atacante Alerrandro encaminha acerto com novo clube

Jogador foi artilheiro do Brasileirão do ano passado pelo Leão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 18:54

Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 21 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Artilheiro do Brasileirão do ano passado pelo Vitória, o atacante Alerrandro terá o seu futuro definido nos próximos dias. O jogador encaminhou o acerto com o CSKA, da Rússia, e deve migrar para o futebol europeu. >

A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. De acordo com a publicação, Alerrandro já realizou os exames médicos e vai assinar contrato válido por quatro anos. O CSKA pagará a multa de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) ao Red Bull Bragantino. >

Alerrandro deixou o Vitória no final do ano passado após o fim do contrato de empréstimo e voltou ao Red Bull Bragantino. O Leão tentou segurar o atleta, mas a pedida do clube paulista tornou a negociação inviável. >

Mesmo assim, o Vitória seguiu monitorando a situação de Alerrandro, que não está nos planos do Red Bull. Nos últimos dias, o atacante foi integrado ao elenco do Touro e passou a treinar com os outros jogadores, mas não continuará no clube. >