PELO NORDESTÃO

Carpini mira do duelo contra o Ferroviário projeta fim do rodízio no Vitória

Segundo treinador, time ideal está cada vez mais próximo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 05:00

Thiago Carpini elogiou atuação do Vitória contra o Porto Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória continua embalado em 2025. Diante do Porto, no último sábado (8), o Leão marcou no finalzinho e conquistou mais um triunfo no Campeonato Baiano. Com 15 pontos em sete partidas, a equipe lidera o estadual e está muito perto de confirmar matematicamente a classificação para o mata-mata. Com o Baianão “resolvido”, o foco agora está na Copa do Nordeste. >

Nesta terça-feira (11), o Vitória recebe o Ferroviário, às 19h, no Barradão, pela terceira rodada da competição. De acordo com o técnico Thiago Carpini, diante dos cearenses a ideia é ter um time mais perto do que ele entende ser o titular, reduzindo o rodízio que tenha feito nos primeiros jogos do ano. >

“Ficamos muito felizes pela maneira que a equipe se portou [contra o Porto]. A ideia do jogo é bem definida, um jogo impositivo, de volume, conseguimos empurrar o Porto no campo de defesa. Erros e acertos fazem parte do processo. Vamos começar a ajustar os onze nas próximas rodadas, e a rotatividade deve ser um pouco menor. Vamos precisar trabalhar mais coletivamente para manter os comportamentos sempre que possível”, detalhou o técnico, antes de completar: >

“Minha ideia é terça-feira. E a partir dali vamos fazer ajustes pontuais. O ponto de início, levando em consideração o que eu vi esse mês e ano passado. Dentro disso é seleção natural, cada um ocupando seu espaço. Mas eu tenho na minha cabeça aquilo que penso ser ideal. E espero ter condições físicas para repetir a equipe”, disse.>

Entre as posições que ainda estão abertas, o ataque tem uma das principais disputas. Janderson iniciou bem o ano e marcou quatro gols em sete jogos. Ele, no entanto, ganhou a concorrência de Carlinhos, que estreou com um gol diante do Porto. >