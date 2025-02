QUASE LÁ!

Carlinhos marca no fim, Vitória vence o Porto e fica perto das semis do Baianão

Estreante balançou as redes aos 44 minutos do segundo tempo; Fabri também deixou o dele

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 20:42

Fabri abriu o placar para o Vitória no primeiro tempo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Segue o líder do Campeonato Baiano! Com um gol do estreante Carlinhos aos 44 minutos do segundo tempo, o Vitória derrotou o Porto por 2x1, na noite deste sábado (8), e encaminhou a classificação antecipada na competição. Antes, Fabri havia aberto o placar para o Leão e Adriano Napão tinha deixado tudo igual ainda no primeiro tempo da partida, válida pela 7ª rodada da competição.>

Com o resultado, o rubro-negro mantém a invencibilidade na temporada 2025 e dá mais um passo rumo às semis do Baianão. O time chegou aos 15 pontos e agora terá que secar o Barcelona de Ilhéus para confirmar a classificação antecipada ainda nesta rodada. O rival enfrentará o Jacuipense na quarta-feira (12), às 19h15, no Agnaldo Bento. Já o Porto, estacionado nos oito pontos, fica na 5ª colocação.>

Agora, o Vitória muda o foco e volta a pensar na Copa do Nordeste. A equipe do técnico Thiago Carpini receberá o Ferroviário, no Barradão, na terça-feira (11), às 19h. O próximo desafio pelo estadual será apenas no domingo (16), às 16h, diante do Jequié, também em casa. Enquanto isso, o Porto volta a campo apenas no dia 19, uma quarta-feira, quando visita o Jacuipense no Joia da Princesa, em Feira de Santana.>

O jogo>

O técnico Thiago Carpini manteve Lucas Arcanjo no banco, e Gabriel iniciou no gol. Por outro lado, outras peças importantes retornaram à titularidade após serem poupados na Copa do Nordeste, casos do zagueiro Wagner Leonardo, do lateral Hugo e do atacante Fabri.>

O Vitória começou a partida controlando mais, com maior presença no campo de ataque. Não à toa, a primeira chegada foi do rubro-negro: ainda no minuto inicial, Mosquito lançou para Osvaldo na esquerda. O camisa 11 cruzou e Matheuzinho finalizou de primeira, mas o goleiro Patyêgo defendeu.>

O volume ofensivo do Leão foi premiado aos 11 minutos. Matheuzinho recebeu na direita, puxou para a canhota e cruzou na medida para Fabri chegar e tocar para o fundo da rede. O goleiro Patyêgo até tocou na bola, mas não evitou o gol: 1x0 para o Vitória.>

A vantagem, porém, não durou muito. Em sua única chegada com perigo, o Porto deixou tudo igual. Adriano Napão conseguiu sobra na frente da área, driblou Wagner Leonardo, tocou para Caio, que acionou Diki na esquerda. O camisa 7 cruzou para Napão, que completou e assinalou o empate, aos 19 minutos.>

O Leão não mostrou sentir o golpe, e manteve a pressão e o controle do jogo. Mas não ampliou o marcador graças a ótimas defesas de Patyêgo. Em uma delas, aos 21, Gustavo Mosquito chutou forte, impedido pelo goleiro. Na sequência, foi a vez de Fabri ficar com a sobra após cobrança de escanteio de Matheuzinho e finalizar, só que Patyêgo salvou o Porto de novo.>

O goleiro voltou a surgir bem aos 39, depois que Baralhas chutou forte de fora da área. Pouco depois, Claudinho saiu em grande jogada, deu uma caneta em Mateus Pastel e chutou de trivela - a bola, porém, desviou na zaga e saiu em escanteio. Ainda deu tempo para uma nova tentativa de Fabri, dessa vez de cabeça, mas acabou acertando a trave esquerda de Patyêgo.>

Os dois times voltaram do intervalo sem mudanças. Assim como no primeiro tempo, o Leão seguia no campo de ataque, enquanto o Porto tentava bloquear as investidas. O segundo gol vermelho e preto por pouco não saiu aos 7 minutos, quando Fabri ganhou a disputa pela esquerda e cruzou buscando Matheuzinho, mas a defesa desviou e evitou a finalização. Osvaldo também teve chance, para fora. Aos 15, foi a vez de Claudinho surgir com perigo, em um chute de esquerda para fora.>

As chances não pararam por aí. Aos 20, Ronald recebeu na intermediária, puxou para a direita e bateu forte, mandando a bola perto da trave esquerda de Patyêgo. Oito minutos depois, Sidney entregou a bola de graça na área para Matheuzinho, que mandou para Fabri. O atacante matou no peito e tentou o chute, que explodiu na marcação. Na sequência, Baralhas finalizou, mas a marcação desviou para escanteio.>

Querendo o resultado positivo em casa, o técnico Thiago Carpini deixou o time ainda mais ofensivo no fim, substituindo o volante Ronald por Bruno Xavier. Em seu primeiro momento na partida, o atacante pegou sobra de escanteio e chutou de fora da área, mas Patyêgo espalmou. >

Um dos estreantes da noite, Lucas Braga também assustou com uma cabeçada no canto direito de Patyêgo, mas o goleiro fez linda defesa. Sendo assim, coube ao outro estreante da vez, o centroavante Carlinhos, garantir a vitória rubro-negra. Aos 44, Matheuzinho fez bonita jogada pela esquerda, deixou o marcador no chão e cruzou de direita para Carlinhos cabecear. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar: 2x1 e liderança vermelha e preta isolada.>

FICHA TÉCNICA>

Vitória 2x1 Porto - Campeonato Baiano (7ª rodada)>

Vitória: Gabriel, Claudinho, Edu, Wagner Leonardo e Hugo; Baralhas, Ronald (Bruno Xavier) e Matheuzinho; Mosquito (Carlinhos), Osvaldo (Lucas Braga) e Fabri. Técnico: Thiago Carpini.>

Porto: Patyêgo, Gabriel Saulo, Everton Dias, Rafael Sales e Pastel; Bruno Ferreira (João Henrique), Pedro Lima e Luan Rodrigues (Sidney); Caio (Vini Argolo), Diki Santos e Adriano Napão (Jonatan Silva). Técnico: Sandro Duarte.>

Local: Barradão>

Gols: Fabri, aos 11 minutos; Adriano Napão, aos 19 do primeiro tempo; Carlinhos, aos 44 minutos do segundo tempo;>

Cartão amarelo: Caio e Sidney (Porto);>

Público: 11.248 pagantes>

Renda: R$ 263.020,00>