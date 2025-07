INOCENTE

Gabigol é absolvido de acusação de fraude em exame antidoping: 'Justiça foi feita, mas a ferida fica'

CAS conclui que conduta não configurou adulteração de exame, mas jogador lamenta danos à sua imagem

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 20:00

Gabigol comemora após marcar gol pelo Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O atacante Gabigol, atualmente no Cruzeiro, foi absolvido nesta sexta-feira (4) pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) da acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping realizado em 2023, quando ainda defendia o Flamengo. Com a decisão, o tribunal anulou em definitivo a suspensão de 24 meses que havia sido imposta ao jogador em primeira instância, encerrando um dos capítulos mais delicados de sua carreira. >

A acusação teve origem em 8 de abril de 2023, quando técnicos da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) compareceram ao Ninho do Urubu para realizar exames de rotina. Segundo relatos encaminhados ao Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), Gabigol teria dificultado o procedimento: retardou a ida ao local de coleta, foi reticente ao ser acompanhado pelos profissionais e, ao final, não teria lacrado corretamente o recipiente com a amostra. A atitude foi interpretada como uma violação do protocolo e o jogador acabou denunciado por tentativa de adulteração.>

Mesmo com o exame realizado e com resultado negativo para substâncias proibidas, Gabigol foi punido em março de 2024 com dois anos de suspensão. O Flamengo, na época, recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que concedeu um efeito suspensivo em abril. A decisão, unânime, permitiu que o jogador voltasse a atuar enquanto aguardava o julgamento final, que só foi concluído nesta sexta.>

Em nota oficial, o CAS afirmou que, embora o comportamento de Gabigol tenha sido “completamente não cooperativo”, ele não configura adulteração nos termos do Código Mundial Antidoping (WADC) e, portanto, não constitui uma violação das regras antidoping (ADRV). A corte ainda destacou que não foi encontrada nenhuma substância proibida no organismo do atleta.>

A absolvição foi celebrada pelo Cruzeiro, que desde abril aguardava a definição para contar com o atacante sem restrições legais. Caso a punição fosse mantida, Gabigol estaria impedido de atuar até o fim de abril de 2025. A decisão favorável ao jogador, no entanto, saiu justamente após o prazo da pena imposta na instância anterior.>

Nas redes sociais, Gabigol desabafou após o encerramento do caso. Em uma nota emocionada, ele relatou o impacto que o processo causou em sua vida pessoal e profissional:>

“A justiça foi feita. Mas a ferida fica. Foram quase dois anos dos mais difíceis da minha vida, quando fui acusado injustamente, apontado por algo que nunca fiz. Nenhuma substância proibida foi encontrada, mas ainda assim quiseram me punir por uma suposta ‘atitude’. Vi meu caráter ser questionado, minha palavra ser desacreditada, minha família sofrer, meus fãs divididos”.>

O atacante também destacou que espera que o episódio sirva de aprendizado:>

“Espero que meu caso sirva de reflexão para que nunca mais um atleta, ou qualquer pessoa, passe pelo que eu e minha família passamos. Saio desse processo de cabeça erguida, mas com a certeza de que jamais esquecerei quem caminhou comigo. A verdade sempre prevalece”.>