NA MIRA DOS GUNNERS

Gigante inglês tem plano para contratar astro do Real Madrid

Arsenal vê Rodrygo como peça-chave do elenco e aguarda fim do Mundial de Clubes para abrir negociação

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 19:30

Rodrygo e Vini Jr pelo Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Rodrygo pode estar de saída do Real Madrid. O Arsenal estuda fazer uma proposta superior a 90 milhões de euros (cerca de R$ 573 milhões) pelo atacante brasileiro, segundo informações do jornal espanhol As. O clube inglês aguarda o encerramento da participação merengue na Copa do Mundo de Clubes para iniciar as tratativas formais. >

Considerado a “cereja do bolo” do elenco planejado por Mikel Arteta para a próxima temporada, Rodrygo é a contratação mais ambiciosa da diretoria dos Gunners nesta janela. Apesar das dificuldades, o Arsenal está disposto a investir pesado para convencer o jogador a deixar o atual campeão europeu.>

Além do brasileiro, o time londrino busca reforços em outras posições. Um novo centroavante está nos planos — com Benjamin Sesko, do RB Leipzig, e Viktor Gyökeres, do Sporting, como principais alvos — além do meia Eberechi Eze, destaque do Crystal Palace. O clube também teria encaminhado as chegadas do goleiro Kepa, ex-Chelsea, e do volante Zubimendi, da Real Sociedad.>

No entanto, Rodrygo é o grande sonho da janela. A diretoria do Arsenal vê no atacante uma peça de impacto imediato para elevar o patamar ofensivo da equipe. O brasileiro, por sua vez, vem perdendo espaço no Real Madrid desde a última temporada e, no Mundial de Clubes, tem sido reserva, com participações discretas.>