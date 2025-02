APRESENTADO

Com raízes na Bahia e no futsal, Lucas Halter celebra chegada ao Vitória: 'Encantado'

O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo até o final de 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 15:02

Lucas Halter celebrou chegada ao Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Novo reforço do Vitória, o zagueiro Lucas Halter foi apresentado oficialmente para os torcedores do Vitória nesta sexta-feira (14), durante coletiva na sala de imprensa do Barradão, e falou sobre suas raízes no futsal e na Bahia. O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo até o final de 2025. Halter foi o últimos dos reforços já anunciados a ser apresentado pelo Leão.>

A conexão com a Bahia faz parte do sangue de Halter, já que sua avó nasceu em Itapetinga. O jogador ainda revelou que seu pai tem uma camisa do Vitória, presenteada pela avó. "Tenho certeza que ela está muito feliz hoje em me ver com a camisa do Vitória. Para mim é um sentimento de honra também, pelo tamanho do projeto, da estrutura, de ver aonde o Vitória quer chegar, isso foi o que encantou", disse.>

Apesar da conexão com o estado, Lucas Halter confessou que não costumava vir para a Bahia, já que sua avó partiu muito cedo para São Paulo, onde constituiu família. Quando era criança, os primeiros contatos com o esporte começaram no futsal, modalidade em que o zagueiro se destacou e ganhou sua primeira oportunidade no campo.>

"Eu joguei futsal desde os 13 anos. Foi muito importante na minha formação, porque hoje em dia todos os zagueiros são cobrados de construir também. A jogada inicia lá atrás e eu não tenho dúvidas de que o futsal foi fundamental na minha formação" Lucas Halter Zagueiro do Vitória

Lucas Halter é a sexta opção de Carpini para a zaga. O comandante rubro-negro também conta com Wagner Leonardo, Neris, Edu, Caio Vinícius e Kauan para montar a dupla ou o trio de defensores. Vale lembrar que o treinador mudou a quantidade de zagueiros em campo ao longo do Campeonato Brasileiro.>

O defensor de 24 anos chegou ao Botafogo após se destacar pelo Goiás em 2023. No clube carioca, o jogador perdeu espaço durante a temporada. Foram 39 partidas com a camisa do Alvinegro na atual temporada, com um gol marcado e duas assistências anotadas. Pelo Glorioso, Halter participou das campanhas que terminaram com o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024.>

Além de Jamerson, Lucas Halter ainda não estreou na temporada sob o comando de Thiago Carpini. Como adiantado pelo treinador, a chance de vestir a camisa rubro-negra pela primeira vez na temporada deve ocorrer neste domingo (16), quando o Leão recebe o Jequié no Barradão, a partir das 16h. >