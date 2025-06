NOVA CASA?

Alvo do Barça pede para sair de rival e se aproxima de acerto com clube catalão

Nico Williams comunica ao Athletic Bilbao que aceitou proposta do Barcelona; clube deve pagar multa de € 58 milhões para fechar contratação

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 16:11

Nico Willians Crédito: Shutterstock

O atacante Nico Williams está cada vez mais próximo de vestir a camisa do Barcelona e atuar ao lado do amigo Lamine Yamal, companheiro de seleção espanhola. De acordo com informações do programa de TV “El Chiringuito”, o jogador de 22 anos já comunicou ao Athletic Bilbao, seu atual clube, que aceitou a oferta feita pelo clube catalão. >

Segundo a publicação, o Barça chegou a um acordo pessoal com Nico para um contrato válido até 2031, com salário anual estimado entre 7 e 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 a R$ 50 milhões). Para concluir a negociação, o Barcelona deverá pagar a multa rescisória de 58 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões), o que está previsto para acontecer entre os dias 1º e 2 de julho.>

Considerado uma das grandes promessas do futebol europeu, Nico Williams ganhou destaque nesta janela de transferências que está prestes a se abrir. Nas últimas semanas, o Bayern de Munique chegou a negociar com o atacante, mas o próprio jogador optou por interromper as conversas ao saber do interesse do clube catalão.>

O Barcelona já demonstrava interesse no jogador desde o início da janela de verão de 2024, mas as conversas se arrastaram por conta da resistência do Athletic Bilbao, que se mostrou irredutível em liberar o atleta por um valor abaixo da cláusula contratual. Com isso, os catalães foram forçados a recorrer diretamente ao pagamento da multa.>

Outro ponto crucial para o desfecho do acordo é o cumprimento das regras do Fair Play Financeiro. O clube espanhol pretende evitar problemas como os que envolvem outros alvos recentes, como Dani Olmo, e só vai formalizar a contratação quando houver plena garantia de que poderá registrar Nico junto à La Liga.>