BRASILEIRÃO

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 16ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Arena Corinthians, em São Paulo, às 19h30

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (23 de julho de 2025), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo

Corinthians

O Corinthians vive um momento de instabilidade na competição, ocupando a 10ª posição na tabela com 19 pontos em 15 jogos. Com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, a equipe soma um saldo negativo de 4 gols (15 marcados e 19 sofridos). O time comandado por Dorival Júnior precisa reagir para se aproximar dos líderes e retomar o caminho das vitórias. >

Cruzeiro

Já o Cruzeiro lidera o Brasileirão com 33 pontos em 15 partidas. Com 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, o time mineiro apresenta uma das campanhas mais sólidas do campeonato. Com 27 gols marcados e apenas 9 sofridos, a equipe mostra equilíbrio em todos os setores e chega embalada por uma sequência positiva. >