Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 16ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de julho de 2025 às 15:00

Fluminense Crédito: Imagem: A.PAES | Shutterstock

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (23 de julho de 2025), às 19h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo

A partida entre Fluminense e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e Sportv. >

Fluminense

O Fluminense vive um momento de oscilação na competição, com 20 pontos conquistados em 13 jogos. A equipe apresenta equilíbrio nos números, com 15 gols marcados e 15 sofridos, mas ainda busca maior consistência para subir na tabela. O time carioca quer aproveitar o fator casa para voltar a vencer e iniciar uma sequência positiva. >

Palmeiras

Já o Palmeiras mantém uma campanha sólida e segue entre os líderes do Brasileirão, com 26 pontos em 13 partidas. A equipe se destaca pelo bom desempenho ofensivo (16 gols marcados) e pela defesa consistente (11 gols sofridos). O Verdão busca manter a regularidade para seguir na briga pelas primeiras posições. >

Prováveis escalações de Fluminense x Palmeiras

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio (Soteldo) e Germán Cano. Técnico: Renato Portaluppi.>

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista e Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Maurício e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.>

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Palmeiras >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 16ª rodada>

Data: Quarta-feira, 23 de julho de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro - RJ>