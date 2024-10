DESFALQUE DE PESO

Ausência de Caio Alexandre abre espaço para Yago ter nova chance no Bahia; veja opções

Suspenso, volante não enfrenta o Cruzeiro, nesta sexta-feira, pelo Brasileirão

Considerado o setor mais importante do Bahia, o meio-campo tricolor terá uma mudança significativa. Contra o Cruzeiro, amanhã, às 21h30, no Mineirão, o Esquadrão não terá o volante Caio Alexandre, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com poucas opções para a função, o técnico Rogério Ceni terá que quebrar a cabeça para encontrar o substituto.

Na ausência de Caio Alexandre, a reposição natural seria o também volante Rezende, que, durante boa parte da temporada, foi considerado por Ceni como um dos jogadores mais importantes do elenco. Porém, o camisa 5 sofreu uma lesão na coxa e está fora de combate. Com isso, Yago Felipe entrou no radar e pode ganhar uma chance entre os titulares.

Esse ano, Yago perdeu espaço na equipe tricolor. Ele disputou apenas 28 jogos, a maioria durante o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. No Brasileirão, participou de sete duelos, todos saindo do banco de reservas. Por sinal, Yago foi acionado pelo treinador nos dois últimos compromissos pela Série A, contra Criciúma e Flamengo.

Se for o escolhido de Rogério Ceni, Yago Felipe quebrará um jejum de seis meses. A última vez que ele foi titular no Esquadrão foi em abril, na vitória por 3x0 sobre o Náutico, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Ele acabou sendo substituído por Everton Ribeiro no retorno do intervalo.

Outra possibilidade para o Bahia seria escalar Acevedo como titular. A chance, no entanto, é remota, já que o uruguaio não atua desde o fim do ano passado. Ele rompeu o ligamento do joelho na última rodada do Brasileirão de 2023 e, em janeiro, passou por cirurgia. Acevedo voltou a treinar com o elenco nas últimas semanas e Ceni projeta dar alguns minutos ao jogador no Mineirão.

“No lugar do Caio [Alexandre], temos opções do Yago, avaliar o Nico [Acevedo], temos o De Pena… Mas o Rezende não vai estar presente neste jogo. Vamos fazer uma avaliação neste sentido, de quem pode jogar. Colocar jogadores da posição. Esse sistema de jogo também fez muitos pontos no campeonato e nos deu uma sétima posição. Temos que trabalhar e voltar a vencer”, avaliou Ceni depois do jogo contra o Flamengo.

O treinador, aliás, ganhou tempo de sobra para pensar na melhor estratégia para o tricolor. Por conta da Data Fifa, o Esquadrão teve 12 dias de preparação. Se optar por uma estrutura de meio-campo e ataque diferentes, Rogério Ceni pode pensar em outras opções para montar o time. Um dos cenários seria recuar Thaciano para o meio-campo e escalar um atacante ao lado de Everaldo.

Polivalente, Thaciano foi fixado no setor ofensivo e é o atual artilheiro do Bahia na temporada, com 14 gols. No ataque, Biel poderia ser a novidade. Líder de assistências da equipe, ele está recuperado de uma lesão nas costas e pode voltar a jogar após dois meses em tratamento. A última vez que ele entrou em campo foi no triunfo por 2x0 sobre o Vitória, na Fonte Nova.

Como foi citado por Rogério Ceni, o uruguaio De Pena corre por fora na disputa. Jogadores como Rafael Ratão, Ademir e Luciano Rodríguez também podem aparecer no radar do treinador, mas, neste caso, o Bahia mudaria completamente o seu sistema de jogo, passando a atuar com dois atacantes de velocidade e Everaldo na função de homem de referência.

Além da manutenção do sistema de jogo, o Esquadrão também está preocupado com a marcação. Sob o comando de Fernando Diniz, a tendência é que o Cruzeiro aposte na posse de bola para agredir a equipe baiana.