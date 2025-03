EM ALTA

Ciclismo tem aumento no número de praticantes no Brasil em 2024

Em contrapartida, houve uma redução na quantidade de provas, que caiu de 221 para 176

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de março de 2025 às 07:00

Houve um crescimento de 6,1% no número de participantes nos eventos de ciclismo cadastrados entre 2023 e 2024 Crédito: Divulgação/Ticket Sports

O ciclismo segue conquistando o Brasil, já que o número de praticantes aumentaram em 2024. Houve um crescimento de 6,1% no número de participantes nos eventos cadastrados entre 2023 e 2024 no Ticket Sports, plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos na América Latina. Esse aumento acontece mesmo com a redução na quantidade de provas, que caiu de 221 para 176 no mesmo período. >

Esse cenário pode indicar uma consolidação do setor, com eventos mais estruturados e organizados, capazes de atrair um público mais setorizado. O crescimento pode ser atribuído também, ao fortalecimento da comunidade de ciclistas no Brasil, como explica Gabriela Donatello, Head de Marketing do Ticket Sports. >

"O crescimento de 6,1% no número de participantes é um dado interessante, especialmente porque a quantidade de eventos de mountain bike na plataforma diminuiu. Essa contradição pode indicar algumas tendências do mercado. A mais plausível é que o interesse dos atletas segue em alta, mesmo com menos opções disponíveis. Isso pode ser reflexo da consolidação de eventos maiores e mais estruturados, que atraem um público mais engajado. Além disso, o crescimento pode estar ligado ao aumento da comunidade de ciclistas no Brasil, impulsionado por fatores como a valorização do esporte ao ar livre e o fortalecimento de grupos e equipes", comentou Gabriela Donatello, Head de Marketing da Ticket Sports. >

Outro dado relevante é o ticket médio dos eventos, que teve um leve aumento de R$ 223,83 em 2023 para R$ 226,81 em 2024, demonstrando uma estabilidade na precificação das competições e na disposição dos atletas em investir na experiência. Os dados incluem todos os eventos de ciclismo cadastrados na plataforma em 2024, entre eles as provas de Mountain Bike. O levantamento também aponta um crescimento na participação feminina. Em 2023, as mulheres representavam 22,18% dos inscritos, número que subiu para 24,65% em 2024.>

"Os dados reforçam que o interesse pelo ciclismo segue em alta no Brasil, mesmo diante de um cenário de menor oferta de eventos. Com uma comunidade cada vez mais engajada e uma participação crescente do público feminino, a modalidade mostra um futuro promissor no país, que já está atraindo novos organizadores no Brasil inteiro. O aumento no número de praticantes, aliado à busca por provas diversificadas e desafiadoras, demonstra o potencial desse mercado para novos investimentos e o fortalecimento do esporte nacionalmente", afirma Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports. >

Este ano, o Ticket Sports divulgou o "Perfil do Atleta Brasileiro 2024" resultado da análise de mais de 1 milhão e 800 mil inscrições vendidas e 2.500 eventos abertos na plataforma ao longo de 2024. O ano que terminou teve um cenário com novos participantes e um crescimento orgânico em relação a 2023 na plataforma. A corrida de rua lidera o número de participantes, com 87.3%, seguido do ciclismo. >