6 benefícios do ciclismo para a saúde física e mental

Pedalar regularmente pode melhorar a saúde muscular e ajudar no controle do peso corporal

O ciclismo é uma modalidade de atividade física que oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde física e mental. Além de ser uma forma eficaz de exercício aeróbico, que ajuda a fortalecer o sistema cardiovascular e a aumentar a resistência, também é uma atividade de baixo impacto, poupando as articulações e os músculos de lesões comuns associadas a outras práticas mais intensas.

Por isso, o Dr. David Gusmão, ortopedista especialista em quadril, lista 6 vantagens de adotar a prática no seu dia a dia, destacando como o exercício pode melhorar a sua qualidade de vida. Confira!

1. Reduz a fadiga muscular

O ciclismo é uma atividade de resistência que exige esforço prolongado e constante. Ao praticá-lo regularmente, você melhora sua resistência aeróbica e anaeróbica, o que significa que você pode sustentar esforços físicos por mais tempo e com menos fadiga.

“O exercício melhora a capacidade do sistema cardiovascular de fornecer oxigênio e nutrientes aos músculos durante atividades prolongadas. O aumento da resistência cardiovascular resultante do ciclismo pode reduzir a fadiga muscular e melhorar a capacidade de realizar atividades diárias com mais facilidade”, destaca o Dr. David Gusmão.