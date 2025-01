SEGUNDO PESQUISA

Nordeste é região em que a corrida de rua mais cresce no Brasil

Número de participação em eventos subiu de 9% para 22%

Um levantamento sobre o perfil do atleta brasileiro aponta que o Nordeste é a região em que a corrida de rua mais cresce no Brasil. De acordo com os dados, a modalidade passou de 9% em 2023 para 22,3% em 2024. >

A região Sudeste continua na liderança, com 51% das inscrições, mas registrou uma queda expressiva em relação ao ano anterior, quando representava 60,2% do total. >

De acordo com a Ticket Sports, o crescimento do Nordeste reflete a ampliação do interesse e acesso à prática esportiva dos moradores da região, além de estar possivelmente relacionado ao turismo, já que 48% de todos os atletas inscritos (de todas as regiões) competiram em eventos fora de suas cidades ou estados. As demais regiões mantiveram números semelhantes aos registrados nos anos anteriores no estudo.>