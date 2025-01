LAVAGEM DO BONFIM

'Pode virar nossa São Silvestre', diz Isaac Edington sobre Corrida Sagrada

Prova reuniu 1,5 mil atletas brasileiros e estrangeiros durante a Lavagem do Bonfim

Presidente da Saltur, Isaac Edington comemorou o sucesso da Corrida Sagrada, evento que antecede a procissão da Lavagem do Bonfim. A prova reuniu 1,5 mil atletas baianos, brasileiros e estrangeiros na manhã desta quinta-feira (16), em um percurso de 6,8 km. O número de corredores foi quase o dobro em relação à edição do ano passado.

A prova teve largada na Basílica da Conceição da Praia, no Comércio, e chegada na Colina Sagrada, ao lado da Basílica Santuário Senhor do Bonfim. No ano passado, 862 competidores completaram o percurso, de acordo com a Federação Bahiana de Atletismo.