TENDÊNCIAS

Ciclismo, pilates e hyrox: Conheça os esportes na moda para 2025

Entenda qual o tipo de alimentação e suplementação ideal para cada um

Marina Branco

Publicado em 7 de março de 2025 às 15:58

Ciclismo Crédito: Divulgação

Todo ano tem seu esporte da moda: a modalidade que todos começam a praticar, postar e incentivar novas pessoas a testarem. Para 2025, as principais apostas são ciclismo, o famoso pilates e o até então um pouco desconhecido hyrox, que une corrida com a prática do crossfit. >

Mas, como todo esporte, não basta a vontade para começar a praticar: é necessário preparar o corpo, tanto pela alimentação quanto pela suplementação que cada tipo de exercício físico exige. Com perfis de atleta diferentes em cada modalidade, devido aos treinos de intensidade e tipos variados, é necessário encarar cada esporte de maneira particular.>

Um dos primeiros pontos a focar quando se começa um esporte novo é, sem dúvidas, a alimentação. Nesses casos, o ideal é sempre buscar um nutricionista, profissional da área que orienta o que deve ser priorizado na dieta. >

“Em atividades com duração superior a três horas, é recomendada a reposição de eletrólitos, como sódio e potássio, podendo também ser indicada para atividades um pouco mais curtas em períodos de calor intenso”, exemplifica a nutricionista Geórgia Vita.>

Para quem tem vontade de praticar ciclismo, esporte do tipo "endurance", é essencial focar na ingestão da quantidade certa de calorias, enquanto para o hyrox, o foco deve ser em alimentos ricos em carboidratos e proteínas que ajudem na recuperação. O pilates, por outro lado, não pede tantos carboidratos, já que prioriza o fortalecimento dos músculos acima da intensidade.>

Assim como a alimentação varia, a suplementação também precisa ser personalizada de acordo com o esportista e o esporte. “No caso das atividades de endurance, destacam-se os géis de carboidratos, o nitrato, a cafeína, a taurina, whey protein e os repositores de eletrólitos. Já para o Hyrox, a ênfase está na creatina, whey protein, cafeína e beta-alanina", comenta Geórgia.>

Isso se dá porque cada atividade pede um perfil suplementar compatível com seu nível e rotina de treinamento, que podem ser altamente variáveis. Para as produtoras de suplemento, o primeiro passo é sempre contatar um profissional que auxilie na escolha do melhor produto.>

“O uso dos suplementos vai variar de acordo com a modalidade de atividade física e com as necessidades específicas de cada pessoa. Por isso, a suplementação exige uma estratégia personalizada, que deve ser indicada por um médico ou nutricionista”, garante Rosana Amorim, farmacêutica da Singular Pharma que definiu as principais características de cada tipo suplementar.>

Características de cada suplemento

Géis de carboidratos: forma farmacêutica com a consistência de um gel e sabor de frutas, veiculando uma formulação maior de ativos. É um repositor de energia rápido, mantendo o padrão de rendimento durante a atividade física e evitando a fadiga. É indicado para atividades de longa duração e alta intensidade, melhorando a performance e o rendimento dos atletas de alto nível. >

Beterraba extrato seco: precursor de óxido nítrico, ele desempenha funções relacionadas ao aumento do fluxo sanguíneo, atuando como vasodilatador e potencializando a produção de energia celular. Melhora a absorção de nutrientes para o músculo, ajudando a gerar mais energia, eliminando as toxinas do corpo, e mantendo mais eficiente a utilização do oxigênio. >

Taurina: antioxidante indicado na recuperação de lesão muscular, para um melhor desempenho físico, oxidação de gordura e capacidade cardiorrespiratória; no aumento do tempo de atividade física e na redução da percepção de esforço. >

Whey protein: proteína concentrada de soro do leite com atributos funcionais essenciais para suplementação nutricional. É bastante concentrada, com alto grau de pureza, sendo muito indicada quando o objetivo é a hipertrofia (crescimento dos músculos) ou a manutenção da massa magra, evitando o catabolismo. Pesquisas recentes demonstram sua grande aplicabilidade no esporte, com possíveis efeitos sobre a síntese proteica muscular esquelética, redução da gordura corporal, assim como na modulação da adiposidade e melhora do desempenho físico. >

Creatina: aminoácido que atua melhorando a performance nos treinos, acelerando a recuperação muscular; fornecendo energia para as células; colaborando para o ganho de massa muscular. >

Cafeína: usado como estimulante do sistema nervoso central e na fadiga, promovendo aumento do estado de alerta no cérebro, estimula o músculo esquelético e o aumento da força de contração e a diminuição da fadiga muscular. É um potente estimulante, melhorando o desempenho em exercícios físicos, o desempenho cognitivo e auxiliando na queima de gordura. >

Beta-alanina: aminoácido convertida em carnosina intramuscular que serve para aumentar resistência, força, reduzir fadiga e, consequentemente, seu desenvolvimento muscular. Indicado para nutrição esportiva, fadiga muscular e aumento da força e resistência muscular em atletas. >

Peptstrong: hidrolisado de proteína da fava descoberto por inteligência artificial para hipertrofia e sarcopenia. É uma rede de peptídeos vegetais bioativos que aumentam a síntese proteica e reduz a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Atua na redução da degradação de proteínas musculares e na inflamação sistêmica induzida pelo exercício, o que favorece a homeostase energética. >

Clonapure: complexo trimolecular de creatina desenvolvido para auxiliar imediatamente no suporte ao sistema fosfagênico, responsável pela produção de energia para as atividades diárias, funções metabólicas, cognitivas e neuroprotetoras. Trata-se de uma creatina de efeito imediato, possuindo melhor absorção e entrada nas células, promovendo síntese rápida e sustentada de ATP e proporcionando seu melhor desempenho em tempo real. >

Teacrina: apresenta atividades neuromoduladora, anti-inflamatória e antioxidante potentes, associadas a diferentes efeitos benéficos ao organismo humano. Neste contexto, estudos vêm demonstrando que a suplementação com teacrina aumenta a disposição física e mental, melhora as funções cognitivas e o humor, estimula o metabolismo lipídico, bem como reduz a fadiga muscular, melhorando o desempenho esportivo. >