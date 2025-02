CIRCUITO DE RUA

Bahia abre inscrições para a 2ª Corrida do Bahêa; veja como participar

Prova terá largada no Jardim de Alah, com modalidades de 5km e 10km

O Bahia abriu inscrições para a 2ª Corrida do Bahêa, circuito de rua que será realizado no dia 8 de junho, em Salvador. A competição será realizada pela Associação, presidida pelo ex-jogador Emerson Ferretti. >

A partir desta sexta-feira (21), os interessados podem se inscrever através do site Central das Inscrições . O kit da corrida custa R$ 88 (para os sócios do Bahia Associação) e R$ 110 (público geral). >

Neste primeiro lote, o Bahia disponibilizou mil vagas. A partir de 16 de março, haverá virada de preço para o segundo lote. Além do kit, os atletas também podem optar pelo kit premium, com sandália, boné e camisa 'finisher'. >

A 2ª Corrida do Bahêa terá a largada no Jardim de Alah, às 6h do dia 8 de junho. O circuito contará com modalidades masculino e feminino e provas de 5km e 10km. Além de medalhas, os cinco primeiros colocados no geral ganharão prêmios em dinheiro. >